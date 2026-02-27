あのジョイポリスが30周年！

CAセガジョイポリスは2026年2月25日、運営する東京・台場の屋内型テーマパーク「東京ジョイポリス」が同年7月12日に開館30周年を迎えることを記念し、周年ロゴを公開しました。

【写真】ぜんぜん違う！ これが「国内最大クラスの屋内型テーマパーク」初期の様子です

1996年7月12日にオープンした同施設は、国内最大級の屋内型テーマパークとして、これまでに延べ2000万人以上が来館。2026年7月から2027年6月までの1年間を「30周年イヤー」とし、様々な企画を展開する予定です。

30周年イヤーの第1弾として公開された記念ロゴは、デジタルとリアルが融合する“次世代エンタテインメント”を象徴するもの。無限大（∞）のモチーフを取り入れ、ブランドの無限の広がりと進化への想いを込めたといいます。

今後の施策として、新規パークの開業や新アトラクションの導入などを予定しているとのこと。同社は「30年のその先へと、常に新しい驚きと体験を届けていきます」としています。