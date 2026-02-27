東京＆近県で開催されるグルメイベントまとめ【2026年3月版】

おとなの週末の読者ならきっと知りたいはずのグルメイベント情報。Web編集部が独自の基準で情報をまとめてみました。是非3月のお出かけの参考にしてみてください。

開催中〜3月9日のスタート

パンのフェス

『紀州の梅酒まつり2026』

【概要】和歌山県田辺市の「南紀みらい株式会社」と浅草の「梅と星」がコラボ。紀州の梅酒100種類を好きなだけ楽しめます。

【日時】2026年02月04日（水）〜2026年03月01日（日）

【開催地】浅草

【関連サイト】リンク

『ON SUGAR POP UP SHOP』

【概要】福岡・薬院に本店があるドーナツ専門店『ON SUGAR』のPOP UP SHOP。ふわもち食感が特徴のドーナツのほか、限定クッキーBOXやグッズも販売されます。

【日時】2026年02月04日（水）〜2026年03月02日（月）

【開催地】銀座

【関連サイト】リンク

『Yokohama Strawberry Festival 2026』

【概要】13回目を迎えた人気イベント。過去最多、延べ45店舗が出店予定。

【日時】2026年02月05日（木）〜2026年03月01日（日）

【開催地】横浜

【関連サイト】リンク

『高崎ラーメン祭2026 スゴウマ！ラーメン大集合 produced by ラーメンD松平國光』

【概要】地域初の大型ラーメンフェス。2月27日から3月1日の第3陣、3月6日から8日の第4陣でそれぞれ有名店7店舗と地元人気店同士のコラボメニューを楽しめる。

【日時】2026年02月13日（金）〜2026年03月08日（日）

【開催地】高崎

【関連サイト】リンク

『ふるさと東京応援祭 ご当地グルメ あったか鍋 VS 旨だしおでんin上野2026』

【概要】全国の鍋とおでんが集結。心も体もあたたまる冬にぴったりのイベントです。

【日時】2026年02月20日（金）〜2026年03月01日（日）

【開催地】上野

【関連サイト】リンク

『川崎ハンバーガーフェス＆川崎ビール祭』

【概要】人気キッチンカーのハンバーガーやホットドッグを3県8店によるクラフトビールと楽しめる。

【日時】2026年02月20日（金）〜2026年03月01日（日）

【開催地】川崎

【関連サイト】リンク

『うたげ 〜『推し酒』みつかる7日間〜』

【概要】全国の人気ブルワリーのクラフトビールやワインなどの多彩なお酒と、スペシャルフードが登場。自分の推し酒を見つけよう！

【日時】2026年02月25日（水）〜2026年03月03日（火）

【開催地】海老名

【関連サイト】リンク

『なにわ大阪 食いだおれ うまいもんまつり』

【概要】大阪名物が集結したグルメイベント。お好み焼きやたこ焼き、ラーメン、串カツなど、名店の味をイートインまたは持ち帰りで楽しめます。

【日時】2026年02月27日（金）〜2026年03月04日（水）

【開催地】新宿

【関連サイト】リンク

『こたつ屋台フェス 2026 神奈川会場』

【概要】屋外でこたつに入りながら料理、お酒、ステージ・パフォーマンスを楽しめます。

【日時】2026年02月27日（金）〜2026年03月01日（日）

【開催地】藤沢

【関連サイト】リンク

『ワインと音楽と食の祭典 VIN PARK 2026』

【概要】全国から25のワイナリーが集結。様々なワインの飲み比べのほか、フードや音楽コンテンツも充実しています。

【日時】2026年02月27日（金）〜2026年03月01日（日）

【開催地】渋谷

【関連サイト】リンク

『さようなら先入観カフェ by UCC』

【概要】コーヒーに対する先入観を捨てる体験型のイベント。コーヒーのプレゼントや楽しい展示も。

【日時】2026年02月28日（土）〜2026年03月01日（日）

【開催地】表参道

【関連サイト】リンク

『ファーマーズ & キッズフェスタ 2026』

【概要】「農業と子どもの元気が日本を元気にする」をテーマに農業や食、食文化の魅力と楽しさを発信。屋台やファーマーズマーケットのほか、塩づくり体験やゆるキャラのショー、「しまじろう」のダンスショー、「忍たま乱太郎」のクイズショーなども予定。

【日時】2026年02月28日（土）〜2026年03月01日（日）

【開催地】代々木

【関連サイト】リンク

『燗酒フェス 2026』

【概要】燗酒に情熱を注ぐ酒蔵が集まり温度によって変わる日本酒の魅力を発信。燗酒と相性のいいおつまみや料理もそろって家族連れでも楽しめるイベントに。

【日時】2026年02月28日（土）〜2026年03月01日（日）

【開催地】所沢

【関連サイト】リンク

『100円で深川めし』

【概要】東京の郷土料理「深川めし」が100円で食べられるイベント。300食限定なのでお早めに！

【日時】2026年03月01日（日）

【開催地】門前仲町

【関連サイト】リンク

『知り知りシリア Vol.2 甘くて、あたたかい。シリア・アフタヌーンティーへようこそ』

【概要】シリアの伝統的なお菓子やコーヒー味わえます。90分でシリアのいまを知ることができる体験型イベントです。

【日時】2026年03月01日（日）

【開催地】代々木

【関連サイト】リンク

『梅まつりスペシャルイベント＆マルシェ』

【概要】関東最大級のスパリゾートの梅園で開催されるイベント。梅モチーフの料理、スイーツが集結！梅を眺めながらピクニックも楽しめます。

【日時】2026年03月01日（日）

【開催地】千葉県長生郡

【関連サイト】リンク

『品川やきいもテラス2026』

【概要】累計19万人以上を動員してきた人気イベントを2026年も開催！ 全国の17店舗の焼き芋が集結します。

【日時】2026年03月06日（金）〜2026年03月08日（日）

【開催地】品川

【関連サイト】リンク

『八丈島・青ヶ島の観光復興キャンペーンPRイベント』

【概要】2025年10月の台風で大きな被害を受けた八丈島の復興キャンペーン。八丈島の特産品の販売や写真展示など、島の魅力を伝えるPRイベントを開催。

【日時】2026年03月06日（金）〜2026年03月12日（木）

【開催地】新宿

【関連サイト】リンク

『パンのフェス2026in横浜赤レンガ』

【概要】10周年を迎えるイベント。日本全国の多種多様なパンを楽しめます。食べ比べセットやオリジナルグッズの販売も。

【日時】2026年03月06日（金）〜2026年03月08日（日）

【開催地】横浜

【関連サイト】リンク

『北信州木島平村 銘酒試飲会』

【概要】北信州木島平産の日本酒を集めた試飲会。東京では出合えない銘酒を飲み比べできます。

【日時】2026年03月08日（日）〜2026年03月09日（月）

【開催地】銀座

【関連サイト】リンク

『新名物・拍手喝“菜”葛西鍋でご当地堪能！』

【概要】江戸川区の名産品である小松菜と金魚モチーフの麩を使った「葛西鍋」を販売。雨天の場合は4月18日（土）に順延。同日に「えどがわ防災フェア2026」も開催。

【日時】2026年03月08日（日）

【開催地】葛西

【関連サイト】リンク

『篠井うどんまつり』

【概要】篠井地区に伝わる食文化「手打ちうどん」をテーマに開催。うどんの早食い競争や地元の野菜・総菜の販売も。

【日時】2026年03月08日（日）

【開催地】宇都宮市

【関連サイト】リンク

3月10日〜3月19日のスタート

サルサストリート

『サルサストリート2026 Viva la Primavera』

【概要】ソースを意味する「サルサ」のように人が混ざって楽しむ国際文化交流イベント。スペインの料理やダンス、音楽を楽しめます。

【日時】2026年03月14日（土）〜2026年03月15日（日）

【開催地】代々木

【関連サイト】リンク

『こたつ屋台フェス 2026 東京会場』

【概要】屋外でこたつに入りながら料理、お酒、ステージ・パフォーマンスを楽しめます。

【日時】2026年03月14日（土）〜2026年03月15日（日）

【開催地】町田

【関連サイト】リンク

『第6回竹芝みなとフェスタ』

【概要】伊豆諸島・小笠原諸島の食を楽しめるイベント。島の食材をつかった料理やクラフトビールのほか特産品や雑貨の販売も。

【日時】2026年03月14日（土）

【開催地】竹芝

【関連サイト】リンク

『第66回星川夜市 〜HOSHIKAWA Night Bazar〜』

【概要】熊谷駅前を流れる星川で月に1回開催される夜市。地域を持ち上げるため、様々なグルメや雑貨などのお店が出店します。

【日時】2026年03月14日（土）

【開催地】熊谷

【関連サイト】リンク

『グリーン アイルランド フェスティバル 2026』

【概要】セントパトリックデー（3月17日）に合わせて開催されるアジア最大級のアイルランド文化イベント。本場グルメも楽しめる。隣の代々木公園ケヤキ並木ではタイの音楽＆文化イベント「タイミュージックグラミーアワード フェスティバル」も。

【日時】2026年03月14日（土）〜2026年03月15日（日）

【開催地】代々木

【関連サイト】リンク

『タイミュージックグラミーアワード フェスティバル』

【概要】代々木公園ケヤキ並木を会場に、タイの音楽＆文化の魅力を五感で楽しむ2日間。代々木公園イベント会場ではアイルランドのセントパトリックデーに合わせた「グリーン アイルランド フェスティバル 2026」も。

【日時】2026年03月14日（土）〜2026年03月15日（日）

【開催地】代々木

【関連サイト】リンク

『ジャパニーズクラフトウイスキーフェスタ2026』

【概要】2025年10月に大盛況だったイベントの第2弾！日本のクラフトウイスキーに特化した試飲イベントです。

【日時】2026年03月15日（日）

【開催地】恵比寿

【関連サイト】リンク

『発酵の里こうざき酒蔵まつり2026』

【概要】300年以上の歴史を持つ酒蔵「鍋店」「寺田本家」の周辺全体を会場に、酒蔵見学や試飲、限定酒の販売、ステージでの踊りやバンド演奏、200以上の露天など盛りだくさん。

【日時】2026年03月15日（日）

【開催地】千葉県香取郡

【関連サイト】リンク

『サクラ フェス ニホンバシ 2026』

【概要】日本橋室町エリアを舞台に、桜をテーマにしたパフェなどのグルメや体験をラインナップ。日本橋全域の老舗飲食店やホテルなど約25店舗の屋台も出店。

【日時】2026年03月18日（水）〜2026年04月05日（日）

【開催地】日本橋

【関連サイト】リンク

3月20日〜のスタート

「American BBQ Cook-off 2026」＆「HARUMI Backyard BBQ Bash」

『東京バーベキューフェスティバル2026』

【概要】講習会でおいしい肉の焼き方を学んで実践、「ソトメシ」を満喫。肉だけでなくダッチオーブンで作るガーリックペッパーライスや燻製、ホットサンド、ピザ焼きなどの体験も。

【日時】2026年03月20日（金）

【開催地】新木場

【関連サイト】リンク

『「American BBQ Cook-off 2026」＆ミニBBQフェス「HARUMI Backyard BBQ Bash」』

【概要】本格アメリカンBBQの競技大会と本格的なアメリカンBBQフードを食べ比べられるミニフェスティバルを同時開催。アメリカンクラフトビールやジャックダニエルのブースも。

【日時】2026年03月20日（金）

【開催地】晴海

【関連サイト】リンク

『武相荘×酒舗まさるや「蔵の会」第4回 山形「出羽桜酒造」』

【概要】吟醸ブームの先駆けとなった出羽桜酒造の自慢の日本酒を、旬の食材をつかった料理と共に味わうイベント。蔵人の酒造りのお話も聴くことができます。

【日時】2026年03月22日（日）

【開催地】町田

【関連サイト】リンク

『SAKE PARK』

【概要】過去2万人以上が来場したという日本酒イベント「SAKE PARK」。6回目の今回は「花とうつわと春のSAKE」をテーマに、国内外の酒蔵約30社が集まります。

【日時】2026年03月27日（金）〜2026年03月29日（日）

【開催地】六本木

【関連サイト】リンク

『和酒フェス』

【概要】季節を感じながら、旬の和酒、食、日本文化を楽しむ利き酒祭り。全国50の酒蔵による日本酒やリキュール、梅酒を楽しめます。

【日時】2026年03月28日（土）〜2026年03月29日（日）

【開催地】中目黒

【関連サイト】リンク

東京＆近県で開催されるグルメイベントまとめ【2026年2月版】 （3枚）