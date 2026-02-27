アディダス ジャパンは、アディダス スポーツウェアから、手を使わずに履くことができる快適な着脱体験を実現したウォーキングシューズ「CLOUDFOAM FLEX RAPIDFIT（クラウドフォーム フレックス ラピッドフィット）」を2月26日に発売する。

「CLOUDFOAM FLEX RAPIDFIT」は、アディダス初の「RAPIDFIT（ラピッドフィット）」テクノロジーをヒールカウンターに搭載。アディダス独自の成型ヒールカウンターと、倒れにくいタン構造を採用したことで、スムーズな足入れと安定したサポート力を両立した。さらに、アウトソールのかかとからつま先にかけて施された切れ込みとソフトな「CLOUDFOAM（クラウドフォーム）」ミッドソールが足の動きに合わせて自然に曲がり、締め付け感の少ないストレスフリーな履き心地を提供する。



「CLOUDFOAM FLEX RAPIDFIT」

また、解剖学の知見を活かし、内側が高くなったミッドソールの形状「ARCH RISE（アーチライズ）」が土踏まずを支え、安定した歩行の土台を提供する他、通気性をもたせたエンジニアードメッシュアッパーが、足の形に合わせて柔軟にフィットする。「CLOUDFOAM FLEX RAPIDFIT」は、日本ウォーキング協会公認モデルとして、快適で機能的な足となる。

キャンペーンビジュアルには、プロサッカーチームの槙野智章監督、青山学院大学陸上競技部男子長距離ブロックの原晋監督、プロゴルファーの渋野日向子選手を起用。異なるシーンで活躍する3名のアスリートを通じ、「CLOUDFOAM FLEX RAPIDFIT」が幅広い世代のアクティブな日常を支えるモデルであることを発信する。

「CLOUDFOAM FLEX RAPIDFIT」は、アディダスオンラインショップ、アディダスアプリ、一部アディダス取扱店で2月26日から発売した。

［小売価格］8250円〜8800円（税込）

［発売日］2月26日（木）

アディダス ジャパン＝https://adidas-group.jp