銀座コージーコーナーは、2月28日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で「さくらのケーキ」と「さくらと抹茶のモンブラン」を販売する。

「さくらと抹茶のモンブラン」は、桜あんや粒あんの甘さに、抹茶のほろ苦さが心地よい一品。どちらのケーキも仕上げにのせた桜花の塩漬けが、味わいを引き締めるアクセントになっている。

日本気象協会によれば、今年の桜の開花は、全国的に平年並みか早いと予想されている。桜の開花を待つ間からお花見の時期まで、ぜひ桜スイーツを楽しんでほしい考え。



「さくらのケーキ」

「さくらのケーキ」は、ふわりと桜が香る桜風味クリームと、粒あんクリーム、甘ずっぱい苺をふわふわの桜風味スポンジでサンドした。求肥（ぎゅうひ）のもちもち感を食感のアクセントに、カスタードでまろやかなコクをプラスしている。桜の香りと和素材が奏でる春のハーモニーを楽しんでほしい考え。



「さくらと抹茶のモンブラン」

「さくらと抹茶のモンブラン」は、桜風味マドレーヌに粒あんと抹茶あん、ほどよい苦みの抹茶クリームを重ね、桜あんで包み込んだ。ちょこんとのせた桜花の塩漬けが、味わいのアクセントになっている。桜と抹茶の味わい・香り・色合いが春を感じさせるモンブランとなっている。

［小売価格］

さくらのケーキ：529円

さくらと抹茶のモンブラン：496円

（すべて税込）

［発売日］2月28日（土）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp