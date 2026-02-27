ユニクロは、シンプルさとフレンチスタイルが調和したワードローブ「UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS 2026年春夏コレクション」を3月13日から発売する。

フランスで生まれたブランド、コントワー・デ・コトニエは、洗練されたデザインとディテールが魅力。今年春夏のユニクロとのコラボレーションでは地中海沿岸のリゾート地・リヴィエラのエネルギーと色彩に着想を得た、上質な素材づかいと豊かなカラーが織りなすコレクションを届ける。



「UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS 2026年春夏コレクション」スタイリング

今年の春夏は、アイリスブルーやベリーレッドをキーカラーとした10アイテムを展開する。清涼感のあるボトムスをはじめ、1枚でスタイリングが完成するドレスやジャンプスーツなど、風合い豊かなリネンを使用したアイテムを揃えた。豊富なカラーバリエーションのTシャツは、リネン特有の軽やかなドレープと快適な質感を楽しめる。スキッパーデザインや編地、胸元のディテールにこだわったサマーニットは3種類をラインアップした。刺繍を施した華やかなブラウスなど素材感を楽しめるアイテムも並び、涼しく軽やかな着心地で春夏のフレンチスタイルを叶える。

［小売価格］

コットンスキッパーポロセーター：2990円

コットンクルーネックセーター（半袖）：2990円

コットンクルーネックセーター（ノースリーブ）：2990円

リネンクルーネックT：2990円

エンブロイダリーブラウス：3990円

ネンブレンドストレートパンツ：4990円

リリネンブレンドフレアスカート：4990円

リネンブレンドキュロット：3990円

リネンブレンドVネックワンピース：5990円

リネンブレンドジャンプスーツ：5990円

［発売日］3月13日（金）

ユニクロ＝https://www.uniqlo.com/jp/ja