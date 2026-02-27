AI、母＆妹が緊急参戦 幼少期の衝撃エピソードにスタジオ爆笑
アーティスト・AIが3月1日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（後10：00）に出演する。
【番組カット】「ここまでさらけ出したのは初めてかも」語るAI
林修が時代のカリスマに迫る人気企画「インタビュアー林修」。 今回のゲストは、圧倒的な歌唱力とポジティブなキャラクターで絶大な支持を誇るアーティスト・AI。昨年デビュー25周年を迎え、常に第一線を走り続ける彼女の、歌に対するストイックな想いと、その裏側にある知られざる葛藤に林修が深く切り込む。
令和の今も愛される名曲「Story」。その誕生の陰には、自身が深い孤独に陥っていた際にかけられた母・バーバラの「It's okay, you're my star（大丈夫、あんたは私のスターだよ）」という一言があった。歌詞の行間に隠された深い愛情と、知られざる挫折の物語を、現代文講師・林修が鋭く読み解いていく。
また、世界基準のパフォーマンスを見せるAIが、ステージに懸ける並々ならぬ想いも激白。「たとえ自分がどんな状況であっても、歌うことで誰かを救いたい」というアーティストとしての矜持、そして25年間変わらぬ、音楽に対する純粋で熱い情熱の根源とは？ 圧倒的な歌唱力の裏側にある、ストイックな表現者としての素顔を浮き彫りにする。
さらに、最強一家の参戦で、唯一無二の明るさの源泉が次々と紐解かれていく。ロサンゼルスと東京から、母・バーバラと妹・幸がリモートで緊急参戦。幼少期のAIを「まるでジャイアン」と評し、姉の激しい攻撃から身を守るために「ヘルメットを被って喧嘩に応戦していた」という妹・幸の衝撃告白にスタジオは爆笑の渦に。
加えて、プライベートでも親交の深い木梨憲武がVTR出演し、音楽への情熱から周囲を巻き込み笑顔にするAIの人間力まで、盟友だからこそ知る彼女の“愛される理由”を熱く語り尽くす。 話題は10代での渡米時に直面した壁や、帰国後のJ-POPシーンで抱いた葛藤にも及ぶ。壮絶な過去を乗り越え、現在は夫・HIROと愛する子供たちに支えられながら一人の母親として奮闘している。
AIが「ここまでさらけ出したのは初めてかも」と語るほど、笑いと涙が交錯する至極のインタビューとなる。
