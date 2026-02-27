日本サーフィン連盟の山本貞彦強化委員長が27日、東京都内で取材に応じ、今年9月19日に開幕する愛知・名古屋アジア大会について、男子で五輪2大会連続代表の五十嵐カノア（28）が、出場の意向を示していると明かした。

同連盟ではアジア大会の選考基準について、昨季のワールドサーフリーグ（WSL）日本人ランキング1位の選手が1枠目に入ると発表しており、五十嵐がこれに該当する。プロ最高峰のチャンピオンシップツアー（CT）にも参戦する五十嵐の出場には、WSL側との調整が必要との見解を示したが、五十嵐本人は「（出場）意思はあります」と話した。

20日には国際サーフィン連盟（ISA）が28年ロサンゼルス五輪の出場選手選考方法について、アジア大会の優勝者が出場権を得ると発表したばかり。五十嵐が金メダルを獲得すれば、全競技を通じて日本人のロス五輪出場権獲得1号となる公算が高い。2枠ある女子のアジア大会代表についても3月中旬に決まる見通しで、山本氏は「（アジア大会は）ホームでできることは大きい。日本で戦えれば非常に優位なので、男女ともに金メダルを獲りに行きたい」と語気を強めた。