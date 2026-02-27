寝起きから2人きりの修学旅行まで… 日置と渡会の“誰も知らない時間”を詰め込んだ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』公式ビジュアルブックは悶絶必至のエモさ【書評】
2025年10月クールに放送され、全国の視聴者を悶絶させた青春BLドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』。W主演を務めた藤本洸大と簡秀吉の特別撮り下ろしカットが満載の『「修学旅行で仲良くないグループに入りました」ドラマ公式ビジュアルブック』（ABC：監修/KADOKAWA）が、2026年2月27日（金）に発売された。
原作は、隠木鶉氏の大人気青春BL小説。クラスの1軍スター高校生・渡会紬嵩（わたらい つかさ）と平凡な男子高校生・日置朝陽（ひおき あさひ）が、修学旅行をきっかけに距離を縮めていく学園格差ラブストーリーだ。ピュアで王道な恋愛模様を描き、学校でも手に取りやすいライトなBLとして10代を中心に人気を集めている。
物語の主人公は、仲の良い友達とクラスが離れ「ぼっち」状態となった高校2年生の日置（演：藤本洸大）。修学旅行のグループ決めでも孤立を覚悟するが、思いがけず人気者のイケメン集団に誘われる。その中でもひときわ目を引く存在が、校内一の爽やかイケメン・渡会（演：簡秀吉）だった。
当初は華やかなグループに戸惑いを覚える日置だが、個性豊かな面々と次第に打ち解けていく。特に渡会は、少し抜けている日置を事あるごとに助けてくれる頼もしい存在。涼しい顔をしている一方で実は嫉妬深く、言動がやや重い一面も併せ持つ。そんな“愛重めな美形攻め”と“流されがちな平凡受け”が織りなす青春BLは多くのファンを胸キュンさせてきた。
そして実写ドラマ版も関西ローカルの深夜番組ながら、放送開始からおよそ2カ月でTVerのお気に入り登録者数26.9万人を記録するなど大きな話題に。最終回はTVerドラマランキングで2位にランクインし、放送終了後のネット上には「最高すぎて尊い」「教室での射撃3連発で語彙力飛んでった」「一生推せるドラマ」といった声が相次ぐなど、確かな反響を示した。
そんな同作の公式ビジュアルブックでは、藤本と簡の特別撮り下ろし写真を80ページ以上掲載。ドラマ＆本誌撮影裏側写真を含めると、収録カット数は、なんと300点以上！ 特別撮り下ろし写真は“2人が一緒に暮らしたら”をテーマに構成され、寝起きの空気感やゆったりと流れるおうち時間、2人きりの修学旅行など、藤本と簡の“誰も知らない時間”を切り取ったカットが目白押しだ。
こうした写真に加え、ドラマの撮影秘話や互いの関係性を語ったインタビューも収録されている点も見逃せない。2人の思いを知ったうえで作品を見返せば、これまでとは違った視点で楽しめるはず。
なお各書店や事務所公式ストアでの購入者には、未配信・未公開カットや裏側動画といった豪華特典が用意されている。特典内容は販売先ごとに異なるため、詳細は各サイトで確認してほしい。
2人の青春が始まった“あの修学旅行”から早くも5カ月が経つ。ドラマの余韻をより長く、より深く味わいたい人にとっては見逃せない1冊となるはず。
文＝ハララ書房