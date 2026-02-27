「君がきらめく季節に」(C) 2026. MBC. All Rights reserved.

二階堂ふみと共演し、爆発的な支持を集めた日本のドラマ「Eye Love You」(2024年)から2年。"クリーミースマイル"と呼ばれた愛嬌抜群の笑顔で視聴者を魅了したチェ・ジョンヒョプの最新主演作「君がきらめく季節に」が、Disney+(ディズニープラス) スターで2月20日より配信開始となった。

チェ・ジョンヒョプがイ・ソンギョンと恋模様を織りなす「君がきらめく季節に」 (C) 2026. MBC. All Rights reserved.

日本リメイク版が3月に控える「ストーブリーグ」(2019年)で脚光を浴びたジョンヒョプ。主人公に思いを寄せる幼なじみを演じた「わかっていても」(2021年)ではハン・ソヒ、主人公を支えるテレビプロデューサーに扮した「無人島のディーバ」(2023年)ではパク・ウンビン、さらに10年ぶりの再会をきっかけに動き出す初恋を描いた「偶然かな。」(2024年)ではキム・ソヒョン...と、数々の人気女優たちとロマンスドラマで共演し、温かみのある存在感を放ってきた。

そして「君がきらめく季節に」では、「浪漫ドクター キム・サブ」シリーズで知られるイ・ソンギョンとカップリング。配信前日に行われた記者会見でのスタイル抜群の2人のお似合いぶりなど、配信前からファンの期待を高めてきた。

「君がきらめく季節に」 (C) 2026. MBC. All Rights reserved.

「君がきらめく季節に」 (C) 2026. MBC. All Rights reserved.

「君がきらめく季節に」は、夏のように明るい男性と冬のように心を閉ざした女性の複雑な恋模様を描いたラブロマンス。

世界的なアニメーションスタジオで働くチャン(ジョンヒョプ)は、かつて自分の心の傷を癒やし、生きる希望をもたらしてくれたファッションデザイナーのハラン(ソンギョン)と、仕事を通じて偶然の再会を果たす。しかし、明るかったハランは悲しい過去によって心を閉ざし、まるで別人に。そんな彼女を助けるため、チャンは少しずつ心の壁を取り払おうと奮闘する。

「君がきらめく季節に」 (C) 2026. MBC. All Rights reserved.

「君がきらめく季節に」 (C) 2026. MBC. All Rights reserved.

チャンは仕事で訪れた久々の母国に浮かれて観光を満喫したり、クライアントにいきなりハグしたりと超が付くほどの根明。気づけば人の懐に入り込んでおり、仕事仲間からは「人懐っこいレトリーバー」と呼ばれるが、その一方で実は死を考えるほどに孤独な過去、そして爆発事故に巻き込まれた壮絶な経験を持つ複雑な人物だ。

ジョンヒョプはくしゃっとした笑顔による喜び、目を丸くしての驚きなど大袈裟とも言える感情表現によってキャラクターの陽気さを表現するが、それと同時に明るさの奥に見え隠れするどことない影も浮かび上がらせる。

「君がきらめく季節に」 (C) 2026. MBC. All Rights reserved.

また、ボストン留学が描かれる過去パートではフードを深く被ったまま虚ろな眼差しを漂わせたり、思慮深い顔で物思いに耽ったりとキャラクターの陽と陰を演じ分け、幅のある演技は別人かと思うほど。なぜチャンの性格は劇的に変わったのか、含みを持たせたジョンヒョプの演技が謎を深めていく。

「君がきらめく季節に」 (C) 2026. MBC. All Rights reserved.

一方、ファッション業界で働く女性にふさわしい洗練されたビジュアルも目を引くハラン。かつては彼氏の"チャン"に会いにボストンに飛ぶなどバイタリティに溢れていたが、ボストンでのある悲しい出来事をきっかけに心を閉ざしてしまった女性だ。

ソンギョンはトラウマから自分の殻に閉じこもるようになったキャラクターの孤独や苦悩を持ち前のクールな雰囲気や淡々とした口調などでナチュラルに表現。さらに、チャンとの出会いによって凪だった暮らしが乱されていく困惑など、キャラクターの繊細な心情を浮かび上がらせる。

「君がきらめく季節に」 (C) 2026. MBC. All Rights reserved.

そんな2人はソウルで再会を果たすが、動揺するチャンに対してハランは「初めまして」と挨拶するなど、どこか噛み合わない様子。韓国ドラマあるあるの"記憶喪失"かと思いきや、元恋人同士が匂わされていた2人の関係の真実が徐々に明らかになる。

「君がきらめく季節に」 (C) 2026. MBC. All Rights reserved.

初めは関わらないようにしていたチャンだが、過去に縛られたハランの凍りついた心を溶かそうと決意。大切な人を作らないようにと他人を拒絶するハランに、真正面から向き合っていく。

チャンだけが真実を知るという"初対面"から始まった2人のロマンスは、今後どのように冬を越し、春へと向かっていくのか？美男美女の雰囲気もばっちりなチェ・ジョンヒョプとイ・ソンギョンの演技合戦に期待したい。

文＝HOMINIS編集部

「君がきらめく季節に」の配信情報はこちら

配信情報

君がきらめく季節に

2026年2月20日(金)よりディズニープラスのスターにて独占配信中

出演：チェ・ジョンヒョプ、イ・ソンギョン、イ・ミスク、カン・ソグ、ハン・ジヒョン、オ・イェジュ

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ