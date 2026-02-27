にんにくと“食べるラー油”がガツンとくる「にんにく豚丼」登場　食べられるのは「3月」だけ【元祖豚丼屋TONTON】

「元祖豚丼屋TONTON」は、2026年3月1日(日)から、3月限定提供となる「にんにく豚丼」の販売を開始する。価格は、「並盛：1,280円」、「大盛：1,480円」、「特盛：1,680円」、「メガ：2,180円」となっている。※価格は全て税込表記

【商品画像】豚バラ丼に豚ロース丼など、「元祖豚丼屋TONTON」の人気メニューはこちら

北海道帯広の伝統の味をベースに、香ばしい味わいが人気の「元祖豚丼屋TONTON」。豚バラ丼や豚ロース丼などのレギュラーメニュー以外にも、炙りチーズ豚丼やキムチ豚バラ丼など、多くのアレンジ豚丼を提供している。

そんな同店が、3月に提供する限定メニューは、香ばしく焼き上げた豚肉と、旨辛の“食べるラー油”やパンチの効いたにんにくを合わせた「にんにく豚丼」。食欲を刺激する香りと、後を引く旨辛の余韻が特長のスタミナ系豚丼だ。

同店ではアレンジ豚丼以外にも、から揚げ丼やカレー、ライスのおかわりもできる定食などもある。また、多くのメニューがテイクアウトも可能だ。

※店舗により提供期間や価格が異なる場合がある

※提供を行っていない店舗もある

【そのほか人気メニューの一例】

・豚バラ丼〈メガ〉

・豚ロース丼〈メガ〉

・炙りチーズ豚バラ丼〈並〉

・ハーフ&ハーフ丼〈並〉

・豚バラMIX丼〈並〉

・キムチ豚バラ丼〈並〉

・豚バラ皿〈並〉