「授かり婚ではない」ティファニーとピョン・ヨハン夫婦が憶測否定、少女時代メンバー初の既婚者

少女時代のティファニーと俳優のピョン・ヨハンが婚姻届を提出し、法的に夫婦となった。

そんななか、いわゆる“授かり婚”だという憶測についてコメントを発表した。

ピョン・ヨハンの所属事務所TEAMHOPEの関係者は2月27日午後、本サイト提携メディア『OSEN』に、「婚前妊娠は事実ではない」とコメントした。

同日、ピョン・ヨハン側は報道資料を通じて「ティファニーとピョン・ヨハンは本日、互いに対する深い信頼と愛を基に婚姻届を提出した。2人はこれまで大きな愛で見守ってくださったファンの皆さまに、最も早くお伝えしたいという意向を示してきた」と結婚を発表した。

これにより、昨年12月に結婚を前提とした交際を認めてから約2カ月余りで、正式に夫婦となった。

なお、結婚式の日程については現時点で決まっていないという。ピョン・ヨハン側は「具体的な日時や場所など確定した内容はないが、今後、家族を招いて感謝の気持ちを分かち合う礼拝形式の簡素な結婚式を慎重に検討している段階」と説明している。

ピョン・ヨハンとティファニーは、2024年5月に公開されたDisney＋のオリジナルシリーズ『サムシクおじさん』での共演がきっかけとなり、真剣交際に発展。そしてこの度、ゴールインする運びとなった。