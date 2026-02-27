初対面の女性をリラックスさせる雰囲気の作り方９パターン
トークの達人でもない限り、初対面同士ではどうしても会話がぎこちなくなってしまうもの。だからこそ、お互い「自然体」でいられる雰囲気を演出して、自然なやりとりを目指したいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に、「初対面の女性をリラックスさせる雰囲気の作り方」をご紹介します。
【１】自分自身の緊張を悟られないよう、リラックスする
「相手が緊張してるとこっちまで硬くなる」（20代女性）というように、会話からにじみ出る「堅さ」は思いのほかよく伝わるようです。女性に余計なプレッシャーを感じさせないためには、「こんなのは些細なことだ！」と大きく構える必要があるでしょう。
【２】相手が何か言ったらオーバー気味にリアクションを返す
「私の話にちゃんと笑ってくれる人だと安心」（20代女性）というように、初対面だからこそ「リアクションのよさ」を重視する女性は多いようです。相手の話に大げさに反応することで「話をちゃんと聞いている」と思ってもらえば、女性も話を続けやすいでしょう。
【３】自分のことを打ち明けてから、相手にも質問して話を引き出す
「質問責めにされるとしんどい。ある程度は自分の話もしてくれないと」（20代女性）というように、盛り上げるつもりで一方的に質問すると、女性をうんざりさせてしまうようです。まず自分について語り、そのあとに女性に質問するというように、会話の順序を意識しましょう。
【４】否定的な内容より、前向きな話題を心掛ける
「知り合いの噂話とか、その場では盛り上がってもいい印象は残らない」（20代女性）というように、初対面の会話で「毒」を吐くのも、悪印象につながってしまうようです。「楽しい」「嬉しい」などの気持ちを全面に押し出し、徹底的にポジティブな話題だけを選びましょう。
【５】早口にならないよう、意識的にゆっくり喋る
「落ち着いた声で静かに喋る人は話しやすい」（10代女性）というように、話し方ひとつで、相手に与える印象は変わるようです。早口でまくし立てると相手を落ち着かない気分にさせるので、いつも以上にゆっくり言葉を発すると、余裕をアピールできるでしょう。
【６】近すぎず遠すぎない、節度のある距離を保つ
「いきなりグイグイ近づいてくるタイプは苦手かも」（10代女性）というように、初対面で近づきすぎるのも、女性に危険を感じさせてしまうようです。パーソナルスペースを侵さないよう、１ｍ前後の距離を保ちましょう。
【７】真正面で向き合うより、横並びになるポジションを選ぶ
「正面から顔を見合うと視線をどうしていいのかわかりません」（20代女性）というように、まっすぐ向き合うとプレッシャーを感じるという女性もいます。目を見るのを避けたり、前髪で顔を隠したがるような女性であれば、カウンター席で横並びになったほうが安心してもらえるでしょう。
【８】静かなところより、適度にザワザワしている場所に移動する
「賑やかなカフェとかのほうが気楽に話せる」（20代女性）というように、「人が少ない静かな空間」ではなく、周囲の雑音に紛れられる場所のほうが、女性の緊張は緩むようです。声が聞こえないほどうるさいのは論外ですが、ほどよく混んでいるお店などに移るといいでしょう。
【９】とにかく自然な笑顔をキープする
「無表情だと怖いので、にこやかな人のほうが話しやすいのは確かです」（20代女性）というように、ぶすっとして愛想がないより、朗らかな男性のほうが女性の警戒心を解きやすいようです。出会った瞬間から意識的に笑顔を作ることで、「安全な人だ」と思ってもらいましょう。
初対面の会話を盛り上げるには、お互いのリラックスが肝心なようです。自分自身に余裕が生まれれば、上手に女性をリードできるでしょう。（呉 琢磨）
【調査概要】
期間：2014年10月10日から16日まで
対象：合計500名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
