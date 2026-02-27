【POP UP PARADE ショコラ 冬服Ver. L size】 【POP UP PARADE バニラ 冬服Ver. L size】 受注期間：2月27日～3月25日 9月 発売予定 価格：各9,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE ショコラ/バニラ 冬服Ver. L size」をそれぞれ9月に発売する。受注期間は3月25日まで。価格は各9,800円。

本製品は、2026年春にリリース予定のスマホゲーム「ネコぱら セカイコネクト」より、ショコラとバニラを、同社のフィギュアファンに新しいシゲキを送るフィギュアシリーズ「POP UP PARADE」のLサイズで立体化したもの。

ショコラはピンク、バニラはブルーのメイド服を纏った姿で立体化しており、頭のカチューシャ、首元の鈴、胸元の名札などの装飾品や、衣服のしわなども細やかに表現されている。

「POP UP PARADE ショコラ 冬服Ver. L size」

「POP UP PARADE バニラ 冬服Ver. L size」

組み合わせ例

仕様：塗装済み完成品 スケール：ノンスケール サイズ：全高 約215mm

(C) NEKO WORKs/GOOD SMILE COMPANY/ Yostar, Inc.

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。