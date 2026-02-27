サッカーJ2モンテディオ山形の新スタジアムについて、東京の不動産開発会社が最大50億円を出資することが決まりました。新スタジアム建設に向けて大きな一歩となる中、県民に受け止めを聞きました。



モンテディオ山形は天童市の「NDソフトスタジアム山形」の南側に新たなスタジアムを建設しようと、去年10月から造成工事を行っています。

しかし、モンテディオの主要株主だった企業との関係が解消され、スタジアム建設費158億円のうち、およそ50億円の調達が白紙状態になりました。

新たなスポンサーを探していた中、26日、東京の不動産開発会社「エスコン」が、モンテディオの新スタジアムの整備事業に参入し、最大50億円を出資することが発表されました。

この知らせに対し、県民の反応は。





60代女性「50億ってどうなるのスタジアムってどうなるのと心配だったのできのうの報道を見てこれはスタジアムできるなって安心した」40代女性「スタジアム建設に出資してくださる方がいらっしゃるのはいいことだと思う」30代女性「やっと進んでよかった」今後の期待は「この街も盛り上がってくれたらいいなと一緒にあんまり出歩く人も少なくなったので昔よりかはそれを新スタジアム建設機会に飲みに来てくれたらいいかなと思います」一方、「エスコン」は、モンテディオ山形の株式の98パーセントを取得し、子会社化する予定です。今回の件について「エスコン」は「クラブチームの歴史と理念を尊重し、地域に根ざした新たな価値を創出してまいります」とコメントしています。10代男性「資金を出してもらうなら仕方がないと思う“払ってもらっている側”なのでごちゃごちゃいうのはお門違いと感じる」「エスコン」はプロ野球「北海道日本ハムファイターズ」の本拠地である「エスコンフィールドHOKKAIDO」の命名権を取得し、周辺施設の不動産開発も手掛けています。モンテディオの新スタジアムもエスコンフィールドと同様に試合がない日でも楽しめるような施設を目指し、スタジアムの周辺には広場や飲食店などを設置する予定です。40代女性「地域でサッカー以外でも気軽に行けるようなスタジアムになっていほしい。子供が遊ぶ遊具やカフェがあればいってみたい」10代男性「東北って寒いじゃないですか寒いの苦手な人が来ない可能性もあるのでそのような寒さ対策の面でいろんな人に配慮したスタジアムになったほうがいい」新スタジアム構想に「エスコン」の参画が決まったことについて、吉村知事は「今後、新スタジアム建設事業が着実に進められ、新たなにぎわいの創出などにつながっていくものと期待しています」とコメント。天童市の新関茂市長は「新たなスポンサーが決定したことを大変うれしく思います」とコメントしています。「エスコン」の子会社となり、新たなスタートを切るモンテディオ。相田健太郎社長らは2026年3月19日に会見を開き、新スタジアムのビジョンやクラブの今後の展望について説明する予定です。