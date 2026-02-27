多くの地元民と観光客でにぎわう湖北省恩施トゥチャ族ミャオ族自治州の歩行者天国「トゥチャ女児城歩行街」。（恩施＝新華社配信／譚華）

【新華社武漢2月27日】中国の文化観光消費市場は午（うま）年の春節（旧正月）、新たな変化が見られた。多くの人気の文化観光地が、単に「訪れるスポット」から「日常を感じる空間」へと転換している。

陝西省西安市の歩行者天国「書院門歩行街」は、明代の最高学府、関中書院にちなんで名付けられた。「春聯」（しゅんれん＝家の入り口などに張る縁起の良い対句）をその場で手書きをして販売する露店では、書家が筆を振るい、観光客に伝統的な年越しの習慣を味わってもらう一方、地元の人々も自分用の春聯を注文しに訪れている。

民族風情街の「１元屋台」で買い物を楽しむ観光客。（宣恩＝新華社配信／陳緒開）

湖北省恩施トゥチャ族ミャオ族自治州宣恩県では、竹いかだを30艘余りつなぎ合わせた200メートル以上の「長竜」が県内を流れる貢水河の水面をゆっくりと動く。その様子を撮影しようと、岸辺は観光客や住民で埋め尽くされた。

「長竜」の見学場所からほど近い場所にある民族風情街には数十の屋台が整然と並び、看板にはそろって「1元屋台」と記されている。アイスペールやジャム、カップが所狭しと置かれている屋台の店主、張海艶（ちょう・かいえん）さんは「以前は移動販売をしていたが『1元屋台』ができて固定の営業場所を持った。連休中は客足が絶えず、今年は幸先が良い」と語る。

江西省南昌市の万寿宮歴史文化街区を散策する地元民と観光客。（南昌＝新華社記者／陳浚武）

「1元屋台」とは1日の賃料が1元（1元＝約23元）を意味している。店舗数は既に500近くにまで拡大し、千人余りの雇用と増収を直接的に後押ししている。多くの屋台の店主が、ボランティアガイドや観光客の荷物一時預かり、道案内などに携わり、都市の温かさを伝えている。

江西省南昌市の万寿宮歴史文化街区では、古い街並みの風情と市井の息づかいが巧みに融合している。市民が普段通う朝食屋が観光客の人気スポットとなり、市民と観光客が共に市を巡り年越しの情緒を味わいながら、活気あふれる雰囲気の中、共に春節を祝った。

湖北省恩施トゥチャ族ミャオ族自治州宣恩県の貢水河のほとりでランタンを鑑賞しパフォーマンスを楽しむ地元民と観光客。（宣恩＝新華社配信／陳緒開）

こうしたホストとゲストが空間を分かち合う新たな文化観光モデルは、都市の生活感を残しつつ、観光客が街のありのままの温もりに触れることを可能にしている。（記者/張陽、張申博、陳浚武）

湖北省恩施トゥチャ族ミャオ族自治州宣恩県で貢水河の水面をゆっくりと動く３０艘余りの竹いかだをつなぎ合わせた２００メートル以上の「長竜」。（宣恩＝新華社配信／陳緒開）