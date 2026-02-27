S e-トロンGTでもRS6 アバント凌駕の加速

アウディ e-トロンGTは速い。最強ではないS e-トロンGTでも、RS6 アバントを凌駕する。ツインモーターで680psを誇り、0-100km/h加速は3.1秒で処理。0-161km/h加速ですら6.8秒で、従来のスーパーカーを超える速度上昇を軽々と披露してみせる。

ベースグレードの e-トロンGT クワトロは通常503psだが、ローンチコントロールを機能させれば585ps。0-100km/h加速は、ポルシェ911 カレラSと変わらない。



アウディ S e-トロンGT（英国仕様）

925psの「パフォーマンス」の本気は、恐ろしいほど。濡れた路面では僅かにリアタイヤをむずがらせ、怒涛の加速へ身を置ける。ただし、最強版でもフィーリングが薄味なことは否めない。クワトロ以上の馬力が必要な場面は、日常的には存在しないかも。

グレードを問わず、リア側に2速ATが組まれており、通常は2速発進で滑らかさが優先される。ダイナミック・モードを選ぶと、変速音をキャビンへ届けつつ、キックダウンするのがわかる。聴き応えある合成音が、スピード感を増長させる。

根底の印象はタイカンと一致 滲むアウディ感

ブレーキは、フェイスリフトを経てペダルの踏み心地が改善したが、もう少し感触を伴うと好ましい。普通に運転している限り、機能するのは回生ブレーキ。深く踏み込むまで摩擦ブレーキは働かず、得られる制動力の一貫性はもう少し高めたい。

タイカンとJ1 IIプラットフォームを共有し、巧みに設計された高度なサルーンだという、走りの根底の印象は通じる。ロックトゥロック2.5回転のステアリングレシオも、一致している。それでも、操縦性にはアウディらしさが滲む。



アウディ S e-トロンGT（英国仕様）

速めのペースでは、安定感と沈着さを重視した特徴を示すように、アンダーステア傾向。操舵に対し、フロントノーズの反応が若干遅れるような感覚を伴う。とはいえ、ステアリングの反応は正確で、フラットに旋回しグリップ力も高い。

比べれば、胸がすくような敏捷性までは備わらず、エンターテインメント性でタイカンに及ばない。エンジンで走るサルーンでは、叶え難いほど鋭い回頭性ではあるが。

クワトロの電費は4.5km/kWh 実航続は450m前後

ベーシックなe-トロンGT クワトロでも、ドイツ車らしい実直な操縦性は変わらない。2.3t超の車重で重さを時折感じさせても、ステアリングは高精度で、カーブは至って安定。アクティブサスペンションを備えずとも、ボディロールは印象的なほど小さい。

空気抵抗が抑えられたフォルムで、高速走行時の風切り音は小さい。クワトロの場合は20インチとe-トロンでは控えめなホイールサイズで、優しい乗り心地が好ましい。



アウディ S e-トロンGT（英国仕様）

e-トロンGTで、電費が最も良いのはクワトロ。今回の試乗では、市街地から高速道路まで様々な条件を走らせ、平均4.5km/kWhが示された。カタログ値は5.4km/kWhだから、2割ほど低く、現実的な航続距離は450m前後といっていい。

価格は、例によってアップデートで上昇。英国では約8万9000ポンド（約1869万円）からスタートし、RSのパフォーマンスでは16万ポンド（約3360万円）を超える。

強化された電動グランドツアラーという性格

モデル中期のアップデートを歴て、e-トロンGTのコンセプトは一層体現されたように思う。強化されたパワートレインによって、電動グランドツーリング・サルーンという性格はしっかり高められている。流麗なスタイリングは、今でも魅力的なままだ。

925psを誇るRS e-トロンGT パフォーマンスの能力も圧巻だが、俯瞰すれば、ベーシックなe-トロンGT クワトロがモデルのスイートスポットかもしれない。充分に速く、装備は充実し、エネルギー効率が1番良く、四輪駆動で安定性も間違いない。



アウディ S e-トロンGT（英国仕様）

後輪駆動のシングルモーター版が登場すれば、きっと喜ばしい。7万ポンド（約1470万円）以下のお値段で。

◯：上級サルーンとは思えない実環境での速さ アクティブサスペンションの洗練された快適性 コスパの高いクワトロ

△：やや狭めの後席空間 SやRSの価格は少々強気

アウディ S e-トロンGT（英国仕様）のスペック

英国価格：10万7730ポンド（約2262万円）

全長：4997mm

全幅：1964mm

全高：1389mm

最高速度：244km/h

0-100km/h加速：3.4秒

航続距離：601km

電費：5.4km/kWh（WLTP値）

CO2排出量：−g/km

車両重量：2310kg

パワートレイン：ツイン永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：97.0kWh

急速充電能力：320kW（DC）

最高出力：680ps

最大トルク：75.3kg-m

ギアボックス：1速リダクション（前）＋2速オートマティック（後）／四輪駆動



アウディ S e-トロンGT（英国仕様）