モーター強化にバッテリー12％増

アウディのバッテリーEV戦略で、重要な先鋒を担ったのが、e-トロンGT。「技術による先進」をキャッチコピーに掲げるブランドが生み出した、ポルシェと共同開発された電動スポーツサルーンだ。発売から5年を経て、大きなアップデートが施された。

その核となったのは、四輪駆動の電動パワートレイン。駆動用バッテリーの容量は97.0kWhで12％増しになり、9kg軽くなり、単体での重さは625kgへ減っている。急速充電は、最大320kWへ上昇。最短10分で、280km分の電気を蓄えられるという。



アウディ S e-トロンGT（英国仕様）

最高出力も上昇した。航続距離621kmが主張される、価格を抑えたベースグレードのe-トロンGT クワトロは、モーター2基の総合で503ps。S e-トロンGTは680psで、RS e-トロンGTは857psを得ている。

馬力で頂点にあるのが、RS e-トロンGT パフォーマンス。こちらは925psと、1000馬力が目前にある。これらの増強は、30kg軽い新開発のリアモーターで叶えられた。フロントモーターとリアへ組まれる2速ATは、従来から変更ないという。

ブレーキと見た目はグレード間で差別化

動力性能の向上に合わせて、ブレーキも改良を受けている。S e-トロンGTの場合、前のディスクは40mm拡大され、直径390mmに。RSには、タングステンカーバイド・コーティングされたディスクが組まれる。

アクティブサスペンションやカーボンセラミック・ブレーキなど、更に先進的な技術を得るには、上級仕様の指定が必要。車重は、試乗車を計測したところ2361kgで、大型の電動サルーンとしては重すぎず。前後の重量配分は、49：51と好バランスにある。



アウディ S e-トロンGT（英国仕様）

見た目は、フロントグリルの表情を作る六角形を更新。ボディの新色も追加された。ベースグレードとの差別化も図られ、従来は高性能版だという主張が抑えられていたS e-トロンGTは、フロントバンパーのトリムがクワトロとは異なる。

RSは、L字型のトリムでスポーティに。リアには、リフレクター付きのディフューザーが組まれる。RSのパフォーマンスなら、オプションのカーボンファイバー・トリムで精悍に仕上げることも可能だ。

伝統的グランドツアラーな雰囲気の車内

インテリアは、アップデート後でも大きな変化はない。タッチモニターは僅かに改良を受けたが、全体的な造形や主要なレイアウトは継承されている。デザインが素晴らしく、居心地が良い空間であることもそのままだ。

ダッシュボードは緩やかにカーブを描き、位置はやや高め。上質な素材感に、ドライバー側へ傾けられたタッチモニターやセンターコンソールと相まって、伝統的なスーパーサルーンやグランドツアラーのような雰囲気に仕上がっている。



アウディ S e-トロンGT（英国仕様）

ステアリングホイールはリムが細身になり、上下がフラットな形状に改められた。ポルシェ・タイカンより直径は僅かに大きく、扱いやすい。スポーク部分には、タッチセンサー式の操作パネル。物理スイッチと異なり、うっかり触れて誤操作しがちだが。

レザー・レス内装の指定も可

ホイールベースに変わりはなく、後席の空間はやや狭め。全幅が広く、横方向に余裕はあるが、前後方向や足元の空間にゆとりは感じにくい。

モニター式のメーターパネル、バーチャルコックピットなど、装備は概ね充実。天井には巨大なパノラミック・ガラスルーフが備わり、液晶分子加工され、ワンタッチで透過性を変えられる。



アウディ S e-トロンGT（英国仕様）

持続可能性を気にするユーザーへ向けて、新たにレザー・レス内装も指定できるようになった。本皮ではなく、風合いの良いクロスで内装を仕立てられる。

お好みで、S e-トロンGTでは、シルバーの化粧トリムをバーチウッドへ変更も可能。RS e-トロンGT パフォーマンスなら、ランダムな模様のカーボン製トリムで飾れる。

