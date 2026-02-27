ニュージーランドOPは連日の順延 片岡尚之が暫定10位
＜ニュージーランドオープン 2日目◇27日◇ミルブルック・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇コロネットC（6936ヤード・パー71）、リマーカブルC（6784ヤード・パー71）＞アジアンツアーと豪州ツアーの共催大会。この日は順延となった前日の未消化ホールに加えて第2ラウンドが行われたが、日本時間午後4時45分に日没のためサスペンデッドが決まった。
【写真】グリーンに小さなお客さんが乱入
日本勢は21人が出場。片岡尚之は17ホールを消化して5つ伸ばし、トータル8アンダー・暫定10位タイにつけた。清水大成と米澤蓮はトータル7アンダー・暫定12位タイ。堀川未来夢、下家秀琉、吉田泰基はトータル6アンダー・暫定18位タイで決勝進出を決めた。アジアンツアーの昨季年間王者・比嘉一貴はトータル5アンダー・暫定24位タイ。プロ2年目の中野麟太朗はトータル4アンダー・暫定35位タイで予選通過が確実となった。今大会の賞金総額は200万ニュージーランド・ドル（約1億8500万円）で、優勝賞金は36万ニュージーランド・ドル（約3330万円）。今大会の最上位者（有資格者を除く）には、今年の「全英オープン」出場権が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ニュージーランドOP リーダーボード
片岡尚之 プロフィール＆成績
国内男子ツアー 2026年開催日程
石川遼は？ 米男子下部ツアーのリーダーボード
日本勢は？ 米女子のリーダーボード
【写真】グリーンに小さなお客さんが乱入
日本勢は21人が出場。片岡尚之は17ホールを消化して5つ伸ばし、トータル8アンダー・暫定10位タイにつけた。清水大成と米澤蓮はトータル7アンダー・暫定12位タイ。堀川未来夢、下家秀琉、吉田泰基はトータル6アンダー・暫定18位タイで決勝進出を決めた。アジアンツアーの昨季年間王者・比嘉一貴はトータル5アンダー・暫定24位タイ。プロ2年目の中野麟太朗はトータル4アンダー・暫定35位タイで予選通過が確実となった。今大会の賞金総額は200万ニュージーランド・ドル（約1億8500万円）で、優勝賞金は36万ニュージーランド・ドル（約3330万円）。今大会の最上位者（有資格者を除く）には、今年の「全英オープン」出場権が与えられる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ニュージーランドOP リーダーボード
片岡尚之 プロフィール＆成績
国内男子ツアー 2026年開催日程
石川遼は？ 米男子下部ツアーのリーダーボード
日本勢は？ 米女子のリーダーボード