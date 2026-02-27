「繰り返すひび割れ」「その場しのぎはもう限界」しぶとい唇の荒れを改善する“第3類医薬品リップ”
乾燥する季節やマスク生活、紫外線や摩擦など、唇は想像以上にダメージを受けやすい部位だ。軽い乾燥ならリップクリームで整えられるが、ひび割れや皮むけ、ヒリつきなどが続く場合は、医薬品という選択肢も検討したい。第3類医薬品のリップには、口唇のひび・あかぎれ・口唇炎などに効能を持つ製品がある。今回は、承認された効能の範囲内で唇トラブルの改善をサポートする医薬品リップを紹介する。
【写真】「ひび・皮むけを改善したい」ビタミンB2配合の医薬品で集中ケア
■唇のひび・あかぎれには“効能が認められた成分”を
唇は皮脂腺が少なく、乾燥や外的刺激の影響を受けやすい部位。症状が軽い段階であれば保湿中心のケアでも十分だが、ひび割れやあかぎれ、炎症を伴う状態になると、化粧品だけでは対処が難しい場合もある。第3類医薬品のリップは、口唇のひび・あかぎれ・口唇炎などに対する効能が認められた有効成分を配合している点が特徴。症状の改善を目的とする場合には、承認された効能を持つ医薬品を適切に選ぶことがひとつの方法となる。
■【第3類医薬品】ユースキン メディリップ 8.5g
くちびるのひび割れや皮むけなど、口唇トラブルの改善を目的とした第3類医薬品リップ。ビタミンB2（リボフラビン）を配合し、特徴的な黄色が目印だ。口唇のひび・あかぎれ・口唇炎などに効能があり、荒れた部分に直接塗りやすい形状。保湿だけでなく、有効成分によって症状の改善をサポートする処方が特長だ。乾燥が進んでリップでは物足りないと感じるときの選択肢として取り入れやすい。
●おすすめポイント
・口唇のひび・あかぎれを改善する第3類医薬品
・ビタミンB2配合（黄色が特徴）
・コンパクトで持ち運びしやすいサイズ
■【第3類医薬品】メンソレータム メディカルリップnc 8.5g
5つの有効成分を配合し、口唇のひび・あかぎれ・口唇炎などに効能を持つ第3類医薬品。荒れた唇の炎症を抑え、改善へ導く処方が特長だ。なめらかに伸びる使用感で、日中のケアにも取り入れやすい。乾燥だけでなく、ヒリつきや赤みなどの症状が気になる場合に選ばれている医薬品リップのひとつ。
●おすすめポイント
・口唇炎などに効能がある第3類医薬品
・5つの有効成分配合
・なめらかな塗り心地
■【第3類医薬品】モアリップN 8g
口唇のひび・あかぎれ・口唇炎などに効能を持つ医薬品リップ。複数の有効成分を配合し、荒れた唇の改善をサポートする処方が特長だ。密着感のあるテクスチャーで患部を保護しながらケアできる。繰り返す唇トラブルに悩む人から支持されている定番アイテム。
●おすすめポイント
・口唇のひび・あかぎれを改善する効能
・密着感のある塗り心地
・繰り返す唇荒れ対策に
■【第3類医薬品】メンソレータム ヒビプロ LP 6g
口唇のひび・あかぎれなどの症状に効能を持つ第3類医薬品。荒れが進んだ部分にしっかり塗布しやすい処方で、唇のトラブル改善をサポートする。コンパクトなサイズ感で携帯しやすく、外出先でのケアにも取り入れやすい。
●おすすめポイント
・口唇のひび・あかぎれに効能
・患部に塗りやすい設計
・持ち歩きしやすいサイズ
唇の乾燥が進み、ひびやあかぎれ、炎症などの症状が見られる場合は、効能が認められた第3類医薬品を選ぶのもひとつの方法だ。化粧品リップは保湿中心のケアだが、医薬品リップは口唇トラブルの改善を目的として設計されている。症状の程度に合わせて適切に使い分けながら、つらい唇の状態を整えていきたい。
