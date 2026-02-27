矢野兵頭・矢野勝也、愛車のトヨタ『bB』に衝撃の査定額「国内で需要がない」 櫻坂46・武元と“同期”の2002年式走行距離19.1万キロ
お笑いコンビ・矢野兵頭の矢野勝也が、18日深夜放送のテレビ朝日『ガリベンチャーV』内『ホリケンのみんなともだち』に出演。自身の愛車の“査定額”に驚いた表情を見せた。
【動画】矢野兵頭・矢野の愛車＆こだわり大公開
この日は、同番組の人気企画「ふれあい社会科見学」で、ネプチューン・堀内健、トンツカタン・森本晋太郎、照英、櫻坂46の武元唯衣が、中古車買い取りサービスの会社を訪れた。同社の主な仕事や、最近の買い取り実績などを説明されたうえで、実際のホリケンと照英の愛車を査定してもらった。
その後、場所を屋外へ移し、矢野が愛車とともに登場。トヨタ『bB』だが、内外装に傷が少なく、随所にカスタムが施されているこだわりの1台。すでに廃盤となっている希少車だが、走行距離19.1万キロとかなり走っており、2002年式と話すと、「私が生まれた年です。同期！」と武元が名乗り。当時160万円という1台だ。
だが、一行の予想価格は、が8万円（ホリケン）、ほか70万円（照英）、120万円（武元）と予想。だが、実際の査定額はなんと「15万円」。その理由を、「走行距離が結構走っている」「国内で需要がない」とバッサリ。矢野は「走行距離走ってる車は0円と言われることもある。この車は15万円で買い取ってくれるということがうれしい」と強がった。
だが、数々のカスタムもマイナス査定と言われると、矢野は「俺の目見ていうてみぃ！」とすごんだ。
【動画】矢野兵頭・矢野の愛車＆こだわり大公開
この日は、同番組の人気企画「ふれあい社会科見学」で、ネプチューン・堀内健、トンツカタン・森本晋太郎、照英、櫻坂46の武元唯衣が、中古車買い取りサービスの会社を訪れた。同社の主な仕事や、最近の買い取り実績などを説明されたうえで、実際のホリケンと照英の愛車を査定してもらった。
だが、一行の予想価格は、が8万円（ホリケン）、ほか70万円（照英）、120万円（武元）と予想。だが、実際の査定額はなんと「15万円」。その理由を、「走行距離が結構走っている」「国内で需要がない」とバッサリ。矢野は「走行距離走ってる車は0円と言われることもある。この車は15万円で買い取ってくれるということがうれしい」と強がった。
だが、数々のカスタムもマイナス査定と言われると、矢野は「俺の目見ていうてみぃ！」とすごんだ。