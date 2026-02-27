お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。2月27日の放送は、今年の1月に『カフェーの帰り道』で第174回直木賞を受賞した作家の嶋津輝氏をゲストに迎え、金曜パートナーの大久保佳代子とともに作品について語った。

大竹「今日、お呼びしたのはちょっと事情がありまして。この番組で、芥川賞と直木賞をKADOKAWAの関口さんっていう方が予想するんですね」

大久保「なかなか当たらない方ですね」

大竹「今回も大外しだった。だから、当たった方の『カフェーの帰り道』をオレが読んどいて、それで「面白いじゃないか、なんでこれを外すんだ」って言おうと思ったんですけど。この本を探しに行ったら売れちゃってて本屋になくて。「面白いじゃないか」は言えなかったんだけど、この『カフェーの帰り道』を売ってくれと。関口さん、持ってたんで」

大久保「（笑）金は払うから」

大竹「番組ではいつもいろんな本を紹介したりするんだけど、これは、その時点で紹介するつもりも何もなく読ませてもらって、大久保さんもこれ読んだ」

大久保「今回、嶋津さんがいらっしゃるってことで読みました」

大竹「どうでした？」

大久保「面白かったです。ちょっと私、読書から離れてて」

大竹「いや、そうなんだよ」

大久保「ちょっと前は結構読んでたんですけど、久々に一冊読もうかなと思ったら、没入感っていうんですか。「わあ面白い」っていう。この世界に入ったまますぐ読み切っちゃったんで、読書を本当に久々に楽しめました」

大竹「いや、オレもおんなじ。仕事で読む本があるんで、それはもう仕事だから、面白くても「ここチェックしとこう」とかなっちゃうから。この本は、今日ゲストにお見えになるってことを知らずにずっと読んでたもんで、面白い。（笑） オレも大久保と一緒で、ちょっとまた本読めるようになるかなって思った」

大久保「読書の「あ、こういう楽しさだった」っていうやつがちょっと蘇ってきました」

大竹「私もう76なんですけど、老後の楽しみの一つ増えた。お礼を言わなくちゃいけない」

嶋津「いや、こちらこそ嬉しかったです。ありがとうございます」

大竹「いやあ、面白かったね。これはどういうご本かっていうと、まあ、今から100年ぐらい前ですかね。明治・大正・昭和前半のカフェ。カフェが流行った時期っていうのは、女給さんたちがエプロンして、男性のコーヒーとかお酒とかの相手をするような。このカフェの時代っていうのはそんなに長くはなかったんですよね」

嶋津「そうですね。明治の終わりから戦中ぐらいまでですね」

大竹「なぜ100年前のカフェを題材に選ぼうとお思いになったんですか？」

嶋津「これは、正直、消去法だったんですけれども。女性が働いている場所の話を書きたいなあっていうのがまずあって。現代ものも候補にはあって。葬儀屋さんですとか、例えばお弁当工場ですとか、そういったものも候補にあったんですけれども、私自身、大正や昭和初期の映画とか小説を読むのが好きなので、やはり好きな時代の話を書こうかなと思って選びました」

大竹「勝手な解釈ですけど、この時代っていうのは、今の時代で書けないようなルッキズムの感じが。この時代なら、女性の「この人はちょっと肩が怒ってる」だとかね。「この人は美人さんだ」とか、そういう、今の時代で書けないルッキズムが出てくるじゃないですか。その書きやすい時代はどこだって探して、ここを選んだのかなってちょっと思ったんですけど」

嶋津「そこは最初はなかったんですけど、でも書いていく上で、やっぱり100年前って、今と比べたら人を平気で侮辱してもいいというか、それがまかり通ってた時代なので、そこをやっぱり書かずにいることができなかった感じですね」

大竹「19歳っていうカフェの募集広告も、それをひっちゃぶいて、24歳なんだけどカフェに勤めちゃうみたいな（笑） そんなことが書かれていて…」