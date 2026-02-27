NEWLY×TRIPPYHOUSING始動、EP『300db』リリース決定
ラッパーのSkaai、yonawoのギタリスト兼プロデューサーであるyuya saito、シンガーソングライターのAlex StevensからなるTRIPPYHOUSINGと、コンポーザーのNEWLYによる4人組ユニット”NEWLY×TRIPPYHOUSING”が始動。4月8日（水）にEP『300db』のリリースが決定した。
ジャズ、ヒップホップ、エレクトロニカ、フォーク、ソウルといった多彩なジャンルを横断しながら、メンバーそれぞれのソングライティング・ルーツを融合。ジャンルの枠を超えたサウンドアプローチで'OPEN CORE'の音楽世界を提示する。EPリリースに先駆け、3月4日（水）には先行配信シングル『Sunshine in the pool』がリリースされる。作品の世界観をいち早く体感できる1曲となっている。
＜リリース情報＞
NEWLY×TRIPPYHOUSING
『Sunshine in the pool』
2026年3月4日リリース
https://spaceshowerfuga.lnk.to/300db
NEWLY×TRIPPYHOUSING
『300db』
2026年4月8日リリース
https://spaceshowerfuga.lnk.to/300db
※プリアド / プリセーブ 受付中
