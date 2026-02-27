コロナ後のオフィス回帰でオフィス需要はさらに拡大





─ 森トラスト社長の伊達美和子さん、東京を中心にオフィス市況は活発ですね。



伊達 ええ。東京都心5区のオフィスは空室率が2％台、Aクラスのビルになると1％台と、大変好調です。実は、23年～25年は大量供給のピークでした。



つまり、既存のビルは空室率が上がり、新しいビルも供給されるタイミングでしたが、現在、大型ビルはほとんど埋まっています。コロナ後のオフィス回帰や、企業のオフィス拡張、オフィスの使い方の変化により、需要はまだまだあるので、26年も伸びると見ています。



一方で、今後は供給が少ないタイミングになってきており、27年は過去20年間で最低の供給量になると予想しています。ですから、需要と供給のバランスで言うと、供給が少し不足してくる可能性があると思っています。



─ オフィス建設にあたっては、建設費の高騰はどれくらい響くものですか。



伊達 これは本当に困っています。「建築費指数」によると、10年で30％アップですが、実感はそんなレベルではありません。オフィス賃料の値上がりは確かですが、建築費の上昇に比べたら……というのが正直な気持ちです。そうなると、現在の建築費を前提に、どんな事業が成立するかを検討せざるを得ません。土地の価値も組み合わせて戦略を練り直し続けています。



ただ、オフィスを選んでいただくためには、魅力あるオフィスや立地が必要ですので、われわれ供給側としては、そういった施設をどうやってつくるかが常にテーマとなります。



─ その観点でいくと、東京・赤坂の大規模複合施設『東京ワールドゲート赤坂』は第2期竣工を迎えたんですね。



伊達 お陰様で稼働もほぼ満床となりました。また、24年8月の第1期竣工以降、周辺道路の整備などを進めてきました。約5600平方メートルの緑地整備が完了し、東京都心部でありながら緑豊かな施設になっています。



また、「1 Hotel Tokyo」という米国発のサステナブル・ラグジュアリーホテルを誘致しました。ここはサステナビリティとラグジュアリーの融合がテーマで、これまでのホテルとは一線を画すスタイルです。都市型ライフスタイルの先端を行く体験を提供し、皆さんが訪れていただける場を目指しています。