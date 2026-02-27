ロンドン序盤はやや円安に傾く、クロス円が高値伸ばす＝ロンドン為替



ロンドン序盤はやや円安に傾いている。ドル円は東京午後に155.54付近まで下押しされたが、その後は買戻しが強まっている。足元では156.10台と前日NY終値水準に戻っている。高値は東京早朝の156.18レベル。



クロス円では本日の高値を伸ばす動きがみられている。ユーロ円は東京午前の183.71付近を安値に上昇。ロンドン時間に入ると前日NY終値184.19レベルを上抜いて、高値を184.47付近まで伸ばした。ポンド円はロンドン朝方に209.93レベルまで安値を広げたあとは、流れが急反転している。足元では前日比プラスに転じるとともに、高値を210.80付近に伸ばしている。英補欠選での与党労働党の敗北を受けたポンド売りを帳消しにしている。24日の政府経済財政諮問会議で、複数の民間議員から鈍化傾向にある消費者物価の動向を踏まえ2%の物価安定目標の実現へ日本銀行に適切な対応を求める意見が示された。消費者物価の伸び縮小がインフレ期待に与える影響を踏まえて慎重な対応を求めていた。



USD/JPY 156.13 EUR/JPY 184.41 GBP/JPY 210.76

