キャラクターデザイン・総作画監督 小嶋慶祐描き下ろしデジパックケースイラスト

(C)魚豊・講談社／『ひゃくえむ。』製作委員会

劇場アニメ「ひゃくえむ。」のBlu-ray＆DVDが5月27日に発売決定。価格はBD特装版(品番：PCXG-50850)が14,080円、DVD(品番：PCBG-53045)が5,280円。オリジナルサウンドトラックの12インチアナログレコード盤(品番：PCJG-00014)も同日発売となる。価格は5,500円。

同作は、「チ。―地球の運動について―」で手筭治虫文化賞マンガ大賞を史上最年少受賞した新鋭・魚豊の連載デビュー作「ひゃくえむ。」を原作とした劇場アニメ。

陸上競技の世界で、「100m」という一瞬の輝きに魅せられた対照的な2人の主人公の情熱と狂気の陸上人生を描いた物語で、昨年9月9日の公開から6カ月目に突入し、現在もロングラン上映中。Netflixでも独占配信されている。

BDは特装版のみで、原作・魚豊の描き下ろしボックス、キャラクターデザイン・総作画監督の小嶋慶祐による描き下ろしデジパックケース仕様。デジパックイラストは社会人のトガシ、小宮、財津、海棠、樺木、森川がスタートを切った瞬間を描いたイラストとなっている。

封入特典として、岩井澤健治監督×小嶋慶祐による特別対談を収録した、全52ページのビジュアルブックレットや、タイトルロゴステッカー(原作全5巻Ver.)5枚セットを同封する。

映像特典では、ロトスコープの実写撮影風景を収めたメイキングドキュメンタリーや各種舞台挨拶映像を収録。音声特典では、岩井澤健治監督をはじめとした映画制作を支えた各セクションのスタッフ6名が語る撮影秘話や裏話をオーディオコメンタリーで収録(106分)している。

DVDは、本編ディスクと「ひゃくえむ。」ロゴステッカー(モノクロ Ver.)2枚セットを封入。

本編はBD、DVD共通で、ブラッシュアップされたリテイクバージョンを収録。「作品の世界を幅広く堪能できる、ファン必見の永久保存版」としている。

早期予約特典キャンペーンの実施も決定。対象期間内に商品を予約すると、法人によって絵柄が異なる全11種類の「A4クリアファイル」がプレゼントされる。対象期間は法人ごとに異なる。

早期予約特典

サウンドトラックの12インチアナログレコード盤は、2025年9月に発売されたサウンドトラックCDの中から13曲を厳選し、新たにマスタリングを行なった特別盤。限定数での生産となる。

オリジナルサウンドトラックLP盤ジャケット

(C)魚豊／講談社 (C)ポニーキャニオン

同作の劇伴楽曲は、「東京リベンジャーズ」「呪術廻戦」「Dr.STONE」などを手掛けた堤博明が作曲。

ニューヨーク、ブダペスト、東京の3拠点でレコーディングを実施。各地の著名なミュージシャンたちが参加した「ひゃくえむ。」の音楽を、「レコードならではの温かさや、臨場感を持ったサウンドで楽しむことができ、これまで何度も『ひゃくえむ。』の映画や音楽を楽しんだファンにもぜひお手に取っていただきたい1枚」としている。

【サウンドトラックLP盤収録楽曲】 Side-A1.100 meters（For Workout）2.到達点3.ファーストサイン4.8継（鰯二ver.）5.新緑のメモリー（Extra ver.）6.祝福のうた（For Relaxing）Side-B1.Starts to Rain2.100 meters（Extra ver.）3.ザ・チャレンジャー（Demo ver.）4.Trial and Error（Demo ver.）5.幻影走（Extra ver.）6.Training Days（Extra ver.）7.After Some Time