49ÀïÁ´¾¡¤ÎÆ£ÌÚ¤¬¥×¥íÅ¾¸þ¡¡¥¢¥Þ9´§¤Î18ºÐ¡¢Âç¶¶¥¸¥à
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç2024Ç¯¤ÎU19¡Ê19ºÐ°Ê²¼¡ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¤Ê¤É¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ëÆ£ÌÚÍ¦²æ¡Ê18¡Ë¤¬27Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢Âç¶¶¥¸¥à¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥×¥íÅ¾¸þ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÌµÇÔ¤ÇÀ¤³¦²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£ÌÚ¤Ï¥¢¥Þ¤Ç49ÀïÁ´¾¡¤ò¸Ø¤ê¡¢9´§¡£Âçºå¡¦¶½¹ñ¹â3Ç¯¤ÇºòÇ¯11·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥¦¥¨¥ë¥¿¡¼µé¤âÀ©¤·¤¿¡£4·î¤Ë¥×¥í¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¡¢6·î¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ËÎ×¤àÍ½Äê¡£Âº·É¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµéÀ¤³¦¼çÍ×4ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¤ÈÆ±¤¸¥¸¥à¤ËÆþ¤ê¡Ö°æ¾å¾°¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¶¯¤¤Áª¼ê¤Ë¾¡¤Ä¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£