【久世福商店】2月27日19時から「2026 春の福袋」販売スタート！春の食卓が華やぐ福袋はオンラインショップ限定。

サンクゼールは、久世福商店・サンクゼール公式オンラインショップ限定で、2026年2月27日19時から「2026 春の福袋」を販売します。

500円OFFクーポン付き

春の新生活準備やお花見、家族の食卓が華やぐアイテム7品が入った福袋を、数量限定の特別価格で販売します。

今回、公式オンラインショップで購入すると、次回オンラインショップでの購入時に使える「次回使える500円OFFクーポン」がもらえます。

クーポンは登録されたメール宛に3月中旬に配布予定。なお、3月中旬以降に購入した人は、3月下旬ごろに配布予定です。

「2026 春の福袋」に入っている商品は以下の通り。

・粉末毎日だし（49g）

「素材の、うまみ引き立つ。毎日だし」の粉末タイプです。

味噌汁はもちろん、パスタやうどん、揚げ物など、粉末のまま味付けしたい料理に、旨みの"ちょい足し"ができます。

・燻しの香り引き立つ いぶりがっこタルタル（160g）

まろやかなマヨソースに万能だしの旨みをプラスしたやさしい味わい。

いぶりがっこのポリポリ食感を楽しめます。揚げ物や春キャベツにつけたり、おつまみにしたりと、アレンジはアイデア次第です。

・きのことちりめんじゃこの こく旨ペペロンチーノ（110g）

クセがなくまろやかなこめ油に、ちりめんじゃこの旨みとにんにくの香りが食欲をそそる味わい。キレの良い辛さに、隠し味の信州味噌によるコク深さも楽しめます。

パスタのほかにも、卵かけご飯やアヒージョにも使えます。

・七味なめ茸（130g）

シャキシャキとした食感の国産えのき茸に、「八幡屋礒五郎」の七味唐辛子を合わせたピリ辛で、ご飯のお供に最適です。

春は、あんかけにして菜の花と合わせるのもぴったりです。

・韓国風 海苔佃煮（140g）

国産の黒海苔に香ばしく炒めたにんにくとごま、旨辛なコチュジャンを組み合わせています。

ご飯はもちろん、パンとも好相性です。

・北海道産小豆のあんバター（125g）

北海道産の小豆を丁寧に炊き上げてあんにし、バターのコク深さをプラス。

パンに塗って食べるだけでなく、いちごと合わせてスイーツとして楽しむのもおすすめです。

・牛乳と混ぜる いちごミルクの素（290ml）

牛乳で割るだけで、果肉感たっぷりのいちごミルクができあがります。

炭酸水や飲むヨーグルトで割れば、春らしいさわやかなドリンクにもなります。

「2026 春の福袋」の価格は3900円。送料は無料です。

オンライン限定のため、店舗での販売はありません。また、電話やFAXでの注文もできません。

数量限定のため、無くなり次第終了します。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部