【久世福商店】2月27日19時から「2026 春の福袋」販売スタート！春の食卓が華やぐ福袋はオンラインショップ限定。
サンクゼールは、久世福商店・サンクゼール公式オンラインショップ限定で、2026年2月27日19時から「2026 春の福袋」を販売します。
500円OFFクーポン付き
春の新生活準備やお花見、家族の食卓が華やぐアイテム7品が入った福袋を、数量限定の特別価格で販売します。
今回、公式オンラインショップで購入すると、次回オンラインショップでの購入時に使える「次回使える500円OFFクーポン」がもらえます。
クーポンは登録されたメール宛に3月中旬に配布予定。なお、3月中旬以降に購入した人は、3月下旬ごろに配布予定です。
「2026 春の福袋」に入っている商品は以下の通り。
・粉末毎日だし（49g）
「素材の、うまみ引き立つ。毎日だし」の粉末タイプです。
味噌汁はもちろん、パスタやうどん、揚げ物など、粉末のまま味付けしたい料理に、旨みの"ちょい足し"ができます。
・燻しの香り引き立つ いぶりがっこタルタル（160g）
まろやかなマヨソースに万能だしの旨みをプラスしたやさしい味わい。
いぶりがっこのポリポリ食感を楽しめます。揚げ物や春キャベツにつけたり、おつまみにしたりと、アレンジはアイデア次第です。
・きのことちりめんじゃこの こく旨ペペロンチーノ（110g）
クセがなくまろやかなこめ油に、ちりめんじゃこの旨みとにんにくの香りが食欲をそそる味わい。キレの良い辛さに、隠し味の信州味噌によるコク深さも楽しめます。
パスタのほかにも、卵かけご飯やアヒージョにも使えます。
・七味なめ茸（130g）
シャキシャキとした食感の国産えのき茸に、「八幡屋礒五郎」の七味唐辛子を合わせたピリ辛で、ご飯のお供に最適です。
春は、あんかけにして菜の花と合わせるのもぴったりです。
・韓国風 海苔佃煮（140g）
国産の黒海苔に香ばしく炒めたにんにくとごま、旨辛なコチュジャンを組み合わせています。
ご飯はもちろん、パンとも好相性です。
・北海道産小豆のあんバター（125g）
北海道産の小豆を丁寧に炊き上げてあんにし、バターのコク深さをプラス。
パンに塗って食べるだけでなく、いちごと合わせてスイーツとして楽しむのもおすすめです。
・牛乳と混ぜる いちごミルクの素（290ml）
牛乳で割るだけで、果肉感たっぷりのいちごミルクができあがります。
炭酸水や飲むヨーグルトで割れば、春らしいさわやかなドリンクにもなります。
「2026 春の福袋」の価格は3900円。送料は無料です。
オンライン限定のため、店舗での販売はありません。また、電話やFAXでの注文もできません。
数量限定のため、無くなり次第終了します。
※価格は税込です。
東京バーゲンマニア編集部