経営難から一度は事業を停止した、能代市の酒蔵で2年ぶりの新酒が完成しました。



復活を望む、様々な人たちの思いがこもった日本酒。



販売が始まるのは6月以降になる見通しです。



創業1875年、能代市の喜久水酒造です。



経営難からおととし11月に事業を停止。



復活を望む多くの声、そして地元企業からの支援を受けて、先月酒造りを再開しました。



約2年ぶりに完成した新酒。



さっそく香りや味を確かめます。





平澤喜一郎さん「香りがすごく華やかでふわっとした優しさとキレのある辛口。非常にいいお酒でした。目標のお酒のイメージにだいぶ近づいた、いいお酒が来たと思います」「飲ませた相手がうめな～って言ってくれるようなそんなお酒になったと思うのでたくさんの方に喜びを分かち合ってもらえたらいいなと思います」酒米の価格高騰など、経営環境が厳しさを増す中で再開した酒造り。支えてくれたのは、酒造りの経験はなかったものの、能代で唯一の酒蔵を残したいと集まった人たちです。内田信也さん「慣れない中でみんなで声を掛け合って繋ぎながら造った酒なのでとてもうれしいし、この香りは何だろうな、みんなの思いが詰まっていると思います。そういう香りがします」様々な人たちの思いがこもった喜久水の日本酒。当初、来月中の出荷を予定していましたが、ラベル制作や価格の検討はこれからで、販売が始まるのは6月以降になる見通しです。※午後6時15分からのABS news every.で放送します