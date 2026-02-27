劇場アニメ『ひゃくえむ。』のBlu-rayおよびDVD、さらにオリジナルサウンドトラックの12inchアナログレコードが5月27日に同時発売されることが決定した。

参考：魚豊が語る、創作の原点と『チ。』アニメ化への思い 「音楽で作品の成功率は90％上がる」

本作は、『チ。―地球の運動について―』で手筭治虫文化賞マンガ大賞を史上最年少受賞した魚豊の連載デビュー作を原作とした、陸上競技の「100m」に情熱と狂気を注ぐ人々を描いた人間ドラマ。監督は『音楽』の岩井澤健治が務め、声優には松坂桃李（トガシ役）、染谷将太（小宮役）らが名を連ねている。

2025年9月19日に公開された本作は、公開から6カ月目に突入した現在も興行収入7.8億円を突破するロングラン上映を記録。国内では第49回日本アカデミー賞アニメーション部門優秀賞を受賞し、12月31日から開始されたNetflixでの配信では国内映画ランキング1位、世界ランキング（非英語映画部門）でも6位にランクインするなど、国内外で大きな反響を集めている。

発売が決定したBlu-rayの特装版には、原作・魚豊による描き下ろしボックスと、キャラクターデザイン・小嶋慶祐による描き下ろしデジパックケースが付属。先行解禁されたデジパックイラストは、社会人のトガシ、小宮らがスタートを切った瞬間を描いた勢いのあるイラストとなっている。また、全52ページにおよぶビジュアルブックレットや、岩井澤監督らスタッフ6名によるオーディオコメンタリー、メイキングドキュメンタリーなど豪華特典が多数収録される。

さらに、堤博明が手がけた劇伴音楽の12inchアナログレコードも同時発売。メインテーマの拡張版「100 meters（Extra ver.）」をはじめ、サウンドトラックCDの中から13曲を厳選し、本作のために新たにマスタリングを行った完全生産限定の特別盤となる。

あわせて、主演の松坂と染谷からBlu-ray＆DVD発売決定を祝うコメント映像も公開。また、これまでに配布された入場者プレゼント「特製描き下ろしビジュアルポストカード」（全7種ランダム）が、2月27日よりTOHOシネマズシャンテ、kino cinema新宿、目黒シネマの3劇場で復刻配布されることも決定した。

（文＝リアルサウンド編集部）