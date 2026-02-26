【期間限定】サンリオキャラクターとB.LEAGUE選手たちが激カワコラボ！Bリーグカード「Sanrio characters vol.2カード」が登場！
2月16日(月)より販売を開始している、Bリーグカード「Sanrio characters vol.2カード」はもうチェックされましたか？
このカードでは、B.LEAGUE選手たちが、B.LEAGUEコスチュームを身にまとった可愛いSanrio charactersとともに登場しております。
さらに2月28日からは、1回につき2枚、サンリオデザインのカードが確実に手に入るスペシャルキャンペーンを実施予定！3月2日（月）15:59までの期間限定販売です。
▼カード一例
今しか買えないこの限定パックをお見逃しなく！
登場する選手は、以下26名です。ぜひチェックしてみてください。
☆5_ジャリル・オカフォー(Sanrio characters vol.2)
☆5_渡辺 翔太(Sanrio characters vol.2)
☆5_渡邉 伶音(Sanrio characters vol.2)
☆5_瀬川 琉久(Sanrio characters vol.2)
☆5_小酒部 泰暉(Sanrio characters vol.2)
☆5_須田 侑太郎(Sanrio characters vol.2)
☆5_齋藤 拓実(Sanrio characters vol.2)
☆5_アンジェロ・カロイアロ(Sanrio characters vol.2)
☆5_コティ・クラーク(Sanrio characters vol.2)
☆5_スタンリー・ジョンソン(Sanrio characters vol.2)
☆4_赤穂 雷太(Sanrio characters vol.2)
☆4_平尾 充庸(Sanrio characters vol.2)
☆4_鵤 誠司(Sanrio characters vol.2)
☆4_コー・フリッピン(Sanrio characters vol.2)
☆4_カイ・ソット(Sanrio characters vol.2)
☆4_田中 大貴(Sanrio characters vol.2)
☆4_津山 尚大(Sanrio characters vol.2)
☆4_安藤 誓哉(Sanrio characters vol.2)
☆4_ブロック・モータム(Sanrio characters vol.2)
☆4_吉井 裕鷹(Sanrio characters vol.2)
☆4_並里 成(Sanrio characters vol.2)
☆4_長谷川 比源(Sanrio characters vol.2)
☆4_青木 保憲(Sanrio characters vol.2)
☆4_ドウェイン・エバンス(Sanrio characters vol.2)
☆4_金丸 晃輔(Sanrio characters vol.2)
☆4_崎濱 秀斗(Sanrio characters vol.2)
販売期間
2/16(月)～3/2(月)15:59
販売場所
Bリーグカード
Bリーグカードはこちら
【注意事項】
・期間限定のカードパックです。
・対象カードが1枚確定となるのは「【期間限定】Sanrio characters vol.2パック」の「10回引く」でカードを取得した場合となります。
・「クリスタル」「ノーマル」カードパックで「10回引く」を行った場合対象カードは1枚確定にはなりません。
©︎2026 SANRIO CO.,LTD.Ⓚ