東京証券取引所が２７日に発表した２月第３週（２月１６～２０日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が５４２６億６６６１万円と７週連続の買い越し。前週は１兆２３２３億５５４４万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は５８７８億円の売り越し。現物・先物の合計では４５１億円と３週ぶりに売り越した。前週は１兆７８３８億円の買い越しだった。



現物での個人投資家は５４６６億１９２９万円と３週ぶりの買い越し。信託銀行は９５１５億７６１５万円と７週連続で売り越した。売り越し額は２５年３月第４週を上回り、過去最高となった。事業法人は２９３２億８０３５万円と２１週連続で買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで１１６円（０．２％）下落している。



出所：MINKABU PRESS