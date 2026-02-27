元飛び込み日本代表の馬淵優佳（31）が23日、Instagramを更新。近影を公開し、反響を呼んでいる。

【画像】長澤まさみ、赤いドレスで中山競馬場に降臨 「美しすぎる」「この顔で馬券外してるんだぜ」とツッコミも

馬淵は、10日、競泳男子代表の瀬戸大也（31）との離婚を発表したばかり。投稿された写真は、無数のガラス玉が吊るされた幻想的な展示を背景に、上品なワンピースを着用した馬淵のソロショットだ。

「今日、習い事行きたくない… この言葉多分育児あるある」と、育児の悩みごとを切り出した馬淵。子どもの気持ちに寄り添いつつも、「『自分でやりたいと決めたことには責任を持つ』 『何事にもお金がかかっていることを知る』 この2つを大切にしてほしいなと」と、自身の教育方針を明かした。続けて、そんな愛娘の成長に驚かされたエピソードを紹介し、「頑張る姿勢があれば、それだけでハナマル」と、子育てに奮闘する日々を記している。

【画像】子育てについて語る馬淵優佳（画像は馬淵優佳のInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「優佳ちゃん可愛い」「素敵なお母さんですね」「毎年小さな成長に驚かされるよ！ママも負けるな」「素晴らしい子育ての接し方ですね」「頼もしい大人に育ってくれると思います」といったコメントが寄せられている。