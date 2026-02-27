『ばけばけ』第105回より　写真提供：NHK

今日の朝ドラ見た？　日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第105回（2026年2月27日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター　木俣 冬）

トキ、リテラリーアシスタントに

　トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）が縁側で新聞を読んでいる。

「あれから少しだけ時間がたちました」と蛇（渡辺江里子）

　最近のトキは、日本語が読めないヘブン（トミー・バストウ）の代わりに世間の面白そうな話を探して報告している。今日は「警察官が殺された事件」に関して新聞の続報を伝えている。

「すっかり相棒」
「夫婦だけどね」
「助手っていうか先生の言うところのリテラリーアシスタントだよね」

「まるで兄貴（吉沢亮）の代わりだな」と丈（杉田雷麟）がつぶやいた。

　麗しい話ではあるが、トキに錦織の代わりが務まるとは思えない。ただ、トキなりの視点でヘブンにいい影響を与えることはできるだろう。

　熊本でも穏やかな日常が続いているようだ。呪いの話はすっかり忘れ去られている。

　主題歌明けは学校。

　作山（橋本淳）が倒れたため、ヘブンもロバート（ジョー・トレメイン）も授業をたくさん担当させられている。

「（学校が）なくなるとは思えない忙しさ」とロバートがぼやく。

　そこへロバートの妻・ラン（蓮佛美沙子）が迎えに来た。

　ランは日本人だが英語が話せる。ロバートとランは英語で話しながら仲むつまじそうに帰っていく。大人のカップルという感じ。

　帰宅したヘブンは部屋で書き物をしていて、トキはその傍らで殺しの犯人の話をまとめている。

　トキのことを「ミテラレン、アシガスクンデ」と司之介（岡部たかし）は言い間違える。

「全然違うじゃないですか」
「全然違うことはないがね」

　錦織がれっきとしたリテラリーアシスタントだとしたらトキはまだ半人前で「アシガスクンデ」でも言いえて妙かもしれない。

　そこへヘブン宛ての手紙が届く。

　差出人は――。

