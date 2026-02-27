今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて10年超えの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第105回（2026年2月27日放送）の「ばけばけ」レビューです。（ライター 木俣 冬）

トキ、リテラリーアシスタントに

トキ（高石あかり、「高」の表記は、正確には「はしごだか」）が縁側で新聞を読んでいる。

「あれから少しだけ時間がたちました」と蛇（渡辺江里子）

最近のトキは、日本語が読めないヘブン（トミー・バストウ）の代わりに世間の面白そうな話を探して報告している。今日は「警察官が殺された事件」に関して新聞の続報を伝えている。

「すっかり相棒」

「夫婦だけどね」

「助手っていうか先生の言うところのリテラリーアシスタントだよね」

「まるで兄貴（吉沢亮）の代わりだな」と丈（杉田雷麟）がつぶやいた。

麗しい話ではあるが、トキに錦織の代わりが務まるとは思えない。ただ、トキなりの視点でヘブンにいい影響を与えることはできるだろう。

熊本でも穏やかな日常が続いているようだ。呪いの話はすっかり忘れ去られている。

主題歌明けは学校。

作山（橋本淳）が倒れたため、ヘブンもロバート（ジョー・トレメイン）も授業をたくさん担当させられている。

「（学校が）なくなるとは思えない忙しさ」とロバートがぼやく。

そこへロバートの妻・ラン（蓮佛美沙子）が迎えに来た。

ランは日本人だが英語が話せる。ロバートとランは英語で話しながら仲むつまじそうに帰っていく。大人のカップルという感じ。

帰宅したヘブンは部屋で書き物をしていて、トキはその傍らで殺しの犯人の話をまとめている。

トキのことを「ミテラレン、アシガスクンデ」と司之介（岡部たかし）は言い間違える。

「全然違うじゃないですか」

「全然違うことはないがね」

錦織がれっきとしたリテラリーアシスタントだとしたらトキはまだ半人前で「アシガスクンデ」でも言いえて妙かもしれない。

そこへヘブン宛ての手紙が届く。

差出人は――。

