¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¶âÈ±¤Ë¥·¥çー¥Ñ¥ó¡¦¥Ï¥¤¥½¡¦¥À¥Ö¥ë¥Ü¥¿¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¾åÉÊ¤ª¤Ü¤Ã¤Á¤ã¤ÞÉ÷¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ー¥³ー¥ÇÈäÏª¡ÖÈ±¿§¤â¥¹¥Æ¥¡×¡ÖÄ¶¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¤É¤ì¤âÈþ¤·¤¤¡×
¢£¶Ì¿¹¤ÎInstagram¤Ë¤â¥á¥¤¥¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â¿¿ô¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡ØSPUR¡Ù¥Ü¥Ã¥Æ¥¬¥ë¥Ã¥¯①～②
»¨»ï¡ØSPUR¡Ê¥·¥å¥×ー¥ë¡Ë¡Ù¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢Kis-My-Ft2¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤¬BOTTEGA VENETA¡Ê¥Ü¥Ã¥Æ¥¬¡¦¥ô¥§¥Í¥¿¡Ë¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤¬¥ß¥é¥Î¤ÇÅ»¤¦¿·¤·¤¤BOTTEGA VENETA¤È¤Îî°íð¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ØSPUR¡Ù¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¶Ì¿¹¤¬ÍÍ¡¹¤Ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¹ðÃÎ¤È¤·¤ÆX¤Ç¡¢¥ì¥¶ー¤Î¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤È¡¢¾å²¼¥°¥ìー¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ËÇò¤¤·¤¤äÎÐ¤Î¥¤¥ó¥Êー¤òº¹¤·¿§¤ÇÆþ¤ì¤¿¥³ー¥Ç¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¶ー¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥¿¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¥ì¥¶ー¤Î¥·¥çー¥Ñ¥ó¡¢¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡¢¥ì¥¶ー¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¼ê¤Ë»ý¤Á¡¢·¤¤Þ¤Ç¹õ¤ÇÂ·¤¨¤é¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¶âÈ±¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¾åÉÊ¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥°¥ìー¥³ー¥Ç¤Ç¤ÏÌÓÀè¤ò¥«ー¥ë¤µ¤»¤¿Æ°¤¤Î¤¢¤ë¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢¶ß¸µ¤¬ÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ù¥ë¥È¤Þ¤Ç¤¬¥°¥ìー¤ÇÂ·¤¨¤é¤ì¡¢º¹¤·¿§¤ÇÇò¤äÎÐ¤¬¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¶Ì¿¹¤ÎInstagram¤Ë¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ã¤Ã¤ÈºÜ¤»¤ì¤ë»þ¤¬Íè¤¿¤è¡£¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Â¿¿ô¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈ±¿§¤â¥¹¥Æ¥¡×¡ÖÄ¶¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¤É¤ì¤âÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£