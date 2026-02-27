『2026 WBC』を楽しむファンイベント、実施プログラム詳細決定！トークショーやウォッチパーティーを開催

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『2026 ワールドベースボールクラシック(TM)』を楽しむファンイベント『ワールドベースボールクラシック(TM) 東京ファンゾーン presented by ディップ』が、3月6日～3月15日に東京スカイツリータウン(R)で開催される。

このたび、豪華なゲストを招いてのトークショーやウォッチパーティーをはじめ、体験型のブースや東京スカイツリーの特別点灯など、実施プログラムの詳細が決定した。

■牧野真莉愛（モーニング娘。’26）、佐々木久美らが登場

本イベントは、『2026 ワールドベースボールクラシック(TM)』を多くの方々に楽しんでもらうことを目的に、大会の会場となる各都市で開催される。

『2026 ワールドベースボールクラシック(TM) 東京プール presented by ディップ』が行われる日本では、東京スカイツリータウンとMIYASHITA PARKのふたつの会場で開催。スペシャルトークショーやウォッチパーティーの他、『WORLD BASEBALL CLASSIC』ならではのフードや印象的なフォトスポット、さらには期間限定の大会オフィシャルグッズストアがオープンするなど、訪れるだけで気分の盛り上がる仕掛けが用意されている。

期間中に開催されるトークショーとウォッチパーティーには、日本代表の一員として世界の舞台で戦った吉井理人や宮本慎也、松井稼頭央、福留孝介といったレジェンドの方々、そして大の野球ファンとして知られる牧野真莉愛（モーニング娘。’26）、佐々木久美や元宇宙飛行士の野口聡一といった豪華なゲストを迎える。

会場内各所には、観戦気分を盛り上げる数々のフォトスポットを設置。さらに各チームを応援するために絵馬に願い事を書いたり、参加チームのユニフォームをデザインしたおみくじが引けたりなど、楽しいアトラクションも用意される。

また、これまでの大会を彩る貴重なアイテムが展示されるミニミュージアムの他、『WORLD BASEBALL CLASSIC』の優勝トロフィーの展示も予定されている。

プログラムの詳細や最新情報は、イベント特設サイトをチェックしよう。

■イベント情報

『ワールドベースボールクラシック(TM) 東京ファンゾーン presented by ディップ』

＜東京スカイツリータウン(R)会場＞

03/06（金）～03/15（日）

※東京スカイツリー(R)1階 SKYTREE SPACEオフィシャルストアのみ、02/20（金）より営業開始

＜MIYASHITA PARK会場＞

02/20（金）～03/22（日）

(C)World Baseball Classic Inc.

