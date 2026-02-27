SEVENTEEN、アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』ED主題歌リリース！原作者・板垣巴留とWOOZIによるSP対談動画も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

SEVENTEENが2月27日18時にデジタルシングル「Tiny Light」を配信リリースした。

■対談は板垣先生とWOOZIがチャットでやり取りをしているよう設定で進行

「Tiny Light」は、3月7日よりNetflixにて独占配信される人気アニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2のエンディング主題歌。

「Tiny Light」の配信と同時にアニメの原作者・板垣巴留とWOOZIによるスペシャル対談動画も公開された。

まるで板垣先生とWOOZIがチャットでやり取りをしているようなユニークな設定で対談は進行。

『BEASTARS』キャラクタークイズでは、板垣先生がWOOZIは『BEASTARS』のどのキャラクターに似ているかを診断したり、WOOZIの好きな『BEASTARS』のキャラクターや板垣先生の好きなSEVENTEENの楽曲に関する話題も盛り込まれている。

さらに、かねてよりの『BEASTARS』ファンであるWOOZIが手掛けた『BEASTARS FINAL SEASON』Part2のエンディング主題歌である「Tiny Light」に込められた想いも語っている。

「Tiny Light」はWOOZIが作詞作曲に参加し、どんな困難が訪れても君を絶対に手放さないという、勇気ある告白を込めた楽曲。テンポの速いドラムとリズミカルなギター演奏に、叙情的な歌詞が美しく溶け込んでいる。SEVENTEENのダイナミックで力強いエネルギーと、CARATに向けた真摯な想いが感じられる一曲だ。

■リリース情報

2026.02.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Tiny Light」

