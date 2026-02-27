北山宏光 (Hiromitsu Kitayama)「RED ON」レーベル第1弾リリース「ULTRA」発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、4月22日にシングル「ULTRA」（読み：ウルトラ）をリリースすることが決定した。

■「ULTRA」は、北山宏光自らが作詞を手掛けた心温まるラブソング

2025年12月、株式会社ポニーキャニオンと株式会社TOBEによる共同音楽レーベル「RED ON（レッド オン）」への移籍を発表した北山。本作はその「RED ON」からリリースされる第1弾作品となる。

表題曲の「ULTRA」は、北山自らが作詞を務め、大切な人へのまっすぐな想いを綴った心温まるラブソング。出会えた奇跡、同じ時代を生きる運命、そして“誰かじゃなく君のために歌う”という強い決意、一人ひとりの存在の尊さや何気ない日常こそがかけがえのない宝物であることに気づかせてくれる一曲となっている。

子どもから大人まで、幅広い世代に共感してもらいたいという北山の願いを、ぜひ受け止めよう。

「ULTRA」は、初回生産限定盤A（CD＋Blu-ray）、初回生産限定盤A（CD＋DVD）、初回生産限定盤B（CD＋Booklet）・通常盤（CD Only）の4形態でリリース。初回生産限定盤Aには表題曲「ULTRA」のMVとメイキング映像、初回生産限定盤Bには“ULTRA”Documentary Bookletが付属。通常盤には「ULTRA」やインストゥルメンタルを含む全6曲が収録される。

店舗別の購入特典も発表。店舗によっては3形態同時購入特典も用意されている。特典はいずれも先着で数量に限りがあるため、早めの予約・購入がおすすめだ。詳細はオフィシャルサイトまで。

■リリース情報

2026.04.22 ON SALE

SINGLE「ULTRA」

■関連リンク

RED ON OFFICIAL SITE

https://redon-official.jp

北山宏光 OFFICIAL SITE

https://tobe-official.jp/artists/hiromitsukitayama