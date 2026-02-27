「日経225ミニ」手口情報（27日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限17万7011枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月27日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の17万7011枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 177011( 177011)
ソシエテジェネラル証券 68361( 68361)
SBI証券 98932( 43098)
バークレイズ証券 33710( 33710)
松井証券 28187( 28187)
楽天証券 53290( 25896)
日産証券 9195( 9195)
サスケハナ・ホンコン 9172( 9172)
三菱UFJeスマート 14591( 8349)
JPモルガン証券 7412( 7412)
マネックス証券 4653( 4653)
ビーオブエー証券 3863( 3863)
ゴールドマン証券 3160( 3142)
みずほ証券 2467( 2467)
フィリップ証券 2111( 2111)
モルガンMUFG証券 2108( 2108)
インタラクティブ証券 1333( 1333)
ドイツ証券 639( 639)
BNPパリバ証券 323( 323)
大和証券 263( 263)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1705( 1705)
バークレイズ証券 983( 983)
ソシエテジェネラル証券 564( 564)
楽天証券 323( 119)
三菱UFJeスマート 112( 94)
SBI証券 214( 82)
フィリップ証券 77( 77)
ドイツ証券 67( 67)
松井証券 44( 44)
マネックス証券 28( 28)
JPモルガン証券 18( 18)
日産証券 18( 18)
ゴールドマン証券 4( 4)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 19( 19)
ABNクリアリン証券 19( 19)
松井証券 13( 13)
フィリップ証券 11( 11)
SBI証券 23( 9)
マネックス証券 8( 8)
JPモルガン証券 6( 6)
楽天証券 24( 6)
三菱UFJeスマート 12( 4)
ドイツ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース