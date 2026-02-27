「日経225ミニ」手口情報（27日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限15万7553枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月27日の日経225ミニ期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の15万7553枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 157553( 157553)
ソシエテジェネラル証券 88173( 88173)
バークレイズ証券 58145( 58145)
SBI証券 72568( 31216)
松井証券 24034( 24034)
楽天証券 39812( 17950)
サスケハナ・ホンコン 14076( 14076)
日産証券 13900( 13900)
JPモルガン証券 11597( 11597)
三菱UFJeスマート 14013( 7515)
ビーオブエー証券 6811( 6811)
モルガンMUFG証券 5895( 5895)
SMBC日興証券 5406( 5333)
ゴールドマン証券 4968( 4918)
マネックス証券 4864( 4864)
野村証券 4751( 4719)
広田証券 4028( 4028)
みずほ証券 3370( 3297)
BNPパリバ証券 3156( 3156)
フィリップ証券 2184( 2184)
◯2026年4月限（特別清算日：4月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 3014( 2014)
ソシエテジェネラル証券 1824( 1824)
バークレイズ証券 1115( 1115)
フィリップ証券 119( 119)
SBI証券 251( 111)
楽天証券 350( 72)
マネックス証券 51( 51)
松井証券 44( 44)
三菱UFJeスマート 71( 29)
ドイツ証券 15( 15)
日産証券 13( 13)
Jトラストグローバル 6( 6)
JPモルガン証券 4( 4)
ゴールドマン証券 2( 2)
インタラクティブ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1000( 0)
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 141( 141)
ソシエテジェネラル証券 76( 76)
フィリップ証券 58( 58)
松井証券 32( 32)
SBI証券 72( 18)
三菱UFJeスマート 23( 17)
楽天証券 9( 3)
JPモルガン証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース