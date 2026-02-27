「TOPIX先物」手口情報（27日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限9012枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月27日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9012枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9012( 9012)
ソシエテジェネラル証券 7510( 7510)
バークレイズ証券 4027( 4027)
ゴールドマン証券 4088( 3378)
ビーオブエー証券 2951( 2951)
モルガンMUFG証券 1412( 1412)
JPモルガン証券 1218( 1218)
サスケハナ・ホンコン 980( 980)
UBS証券 445( 445)
SBI証券 428( 372)
BNPパリバ証券 286( 286)
日産証券 250( 250)
三菱UFJeスマート 196( 178)
ドイツ証券 151( 151)
野村証券 138( 120)
シティグループ証券 50( 50)
インタラクティブ証券 43( 43)
松井証券 36( 36)
SMBC日興証券 26( 26)
広田証券 20( 20)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
ゴールドマン証券 9( 9)
フィリップ証券 2( 2)
日産証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース