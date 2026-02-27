「TOPIX先物」手口情報（27日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限2万4960枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月27日のTOPIX先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万4960枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 24960( 24121)
ソシエテジェネラル証券 23681( 22808)
バークレイズ証券 16667( 16632)
JPモルガン証券 11839( 8226)
モルガンMUFG証券 5258( 5058)
シティグループ証券 9169( 4593)
ゴールドマン証券 9105( 4421)
BNPパリバ証券 7878( 3691)
ビーオブエー証券 4140( 2700)
野村証券 2254( 1374)
サスケハナ・ホンコン 1288( 1288)
ドイツ証券 1219( 1219)
UBS証券 1372( 1034)
みずほ証券 1531( 716)
広田証券 546( 546)
日産証券 492( 492)
SMBC日興証券 2840( 475)
SBI証券 543( 433)
大和証券 587( 375)
三菱UFJeスマート 298( 282)
三菱UFJ証券 400( 0)
岡三証券 47( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
日産証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
みずほ証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
光世証券 1( 1)
フィリップ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース