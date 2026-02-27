「日経225先物」手口情報（27日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限9776枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月27日の日経225先物期近（2026年3月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9776枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9776( 9681)
ソシエテジェネラル証券 3548( 3543)
バークレイズ証券 3346( 3346)
JPモルガン証券 1353( 1353)
サスケハナ・ホンコン 1114( 1114)
SBI証券 1708( 883)
ゴールドマン証券 1711( 753)
日産証券 730( 730)
楽天証券 1206( 698)
ビーオブエー証券 680( 676)
インタラクティブ証券 535( 535)
モルガンMUFG証券 566( 500)
松井証券 396( 396)
UBS証券 354( 296)
シティグループ証券 647( 227)
山和証券 200( 200)
フィリップ証券 191( 191)
三菱UFJeスマート 253( 175)
ドイツ証券 131( 131)
マネックス証券 110( 110)
野村証券 126( 0)
BNPパリバ証券 125( 0)
三菱UFJ証券 14( 0)
みずほ証券 6( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 155( 155)
ソシエテジェネラル証券 64( 64)
SBI証券 77( 59)
日産証券 46( 46)
松井証券 29( 29)
楽天証券 33( 21)
ゴールドマン証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 13( 11)
ドイツ証券 7( 7)
マネックス証券 7( 7)
バークレイズ証券 5( 5)
JPモルガン証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース