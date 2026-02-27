「日経225先物」手口情報（27日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、3月限1万3864枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月27日の日経225先物期近（2026年3月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万3864枚だった。
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 13864( 12651)
ソシエテジェネラル証券 7984( 7217)
バークレイズ証券 4555( 4458)
ゴールドマン証券 3611( 3081)
サスケハナ・ホンコン 2240( 2240)
日産証券 1312( 1312)
モルガンMUFG証券 2948( 1254)
JPモルガン証券 2664( 1156)
ビーオブエー証券 1097( 1020)
SBI証券 1681( 985)
野村証券 1896( 819)
松井証券 533( 533)
楽天証券 728( 482)
みずほ証券 830( 447)
三菱UFJeスマート 377( 335)
UBS証券 692( 321)
ドイツ証券 306( 306)
フィリップ証券 295( 295)
BNPパリバ証券 671( 272)
インタラクティブ証券 142( 142)
三菱UFJ証券 464( 0)
シティグループ証券 379( 0)
大和証券 187( 0)
岡三証券 120( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 993( 343)
ABNクリアリン証券 469( 119)
日産証券 59( 59)
SBI証券 80( 52)
松井証券 48( 48)
三菱UFJeスマート 30( 30)
みずほ証券 21( 21)
楽天証券 42( 20)
バークレイズ証券 7( 7)
ゴールドマン証券 106( 6)
JPモルガン証券 5( 5)
岡三証券 4( 4)
モルガンMUFG証券 4( 4)
ドイツ証券 3( 3)
光世証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
三菱UFJ証券 200( 0)
UBS証券 100( 0)
BNPパリバ証券 100( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
