ドジャースの大谷翔平投手が、3月開催の「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」日本代表に合流。27日には、中日との壮行試合を控えた選手たちとグラウンドで汗を流した。

大谷は外野でキャッチボールを済ませると、鈴木誠也外野手（カブス）らとともにバットを持って再び登場。満員のファンが見守る中で、豪快な打撃練習を披露した。

■鈴木誠也、吉田正尚と打撃練習

WBC日本代表「侍ジャパン」は27日、バンテンリンドームで中日との壮行試合に臨む。試合前練習では、チームに合流した大谷も練習に参加。外野付近で強めのキャッチボールを繰り返すと、バットを持って再びグラウンドに姿を現した。

大谷は、鈴木や吉田正尚外野手（レッドソックス）メジャー組でフリー打撃に参加。強烈な打球音を響かせて、次々と外野スタンド上段へと規格外の打球を叩き込んだ。

豪快な“ホームランショー”を終えると、満員のスタンドからは大きな拍手が巻き起こった。チームメートとなる代表選手のみならず、相手中日ナインもグラウンドに出てきて二刀流の圧巻パフォーマンスを堪能した。練習を生配信したTBSスポーツのYouTubeチャンネルには、11万人もの視聴者が訪れていた。

大谷は規定により、中日との壮行試合には出場しない。3月2日からの強化試合でスタメンに名を連ねると見られている。