ダンス＆ボーカルグループ・ROIROMの本多大夢が、あまりにドラマチックな初恋のエピソードを明かし、スタジオに衝撃が走った。

【映像】本多大夢の初恋相手

2月26日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『あざとくて何が悪いの？』では、山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理がMCを務め、ゲストに若槻千夏、ROIROMの本多大夢と浜川路己が登場。番組では「初恋の記憶」をテーマに、出演者たちが幼少期の淡い思い出を振り返った。

「初恋って覚えてる？」という山里の問いかけに対し、本多は「すごい衝撃的な記憶があって」と切り出した。5歳くらい頃、幼稚園に日本語も堪能な海外の女の子がいたという。バレンタインデーの日に、その女の子から「ちょっと」と階段の下に呼び出された本多。そこでチョコを渡された瞬間に、「ほっぺにチューされたんですよ」と不意打ちのキスを受けたことを明かした。

これにはMCの鈴木愛理も「いや、うわーん！」と大興奮。本多は「5歳の僕からはそれが衝撃的すぎて。その記憶は未だに残っています」と語り、好きだったかどうか自覚する前に刻まれた鮮烈な思い出を振り返っていた。