宝塚歌劇団・星組新トップコンビ暁千星（あかつき・ちせい）と詩（うた）ちづるの東京宝塚劇場お披露目公演「恋する天動説/DYNAMIC NOVA」が、28日に初日を迎える。

1960年代の英国・ブライトンを舞台にトップコンビ演じる2人が偶然出会い、身分や障壁を乗り越えて関係を深めるロマンティックコメディー。

また「DYNAMIC…」は新たな星“NOVA”が生まれたシーンから物語が始まり、“NOVA”に導かれながら星々を巡っていくという新生星組誕生にふさわしいショー。

通し舞台稽古後の囲み取材で「ショーのプロローグが星組らしいパワーあふれる振り付けと歌になっているので見ていただけたら」（暁）「お芝居のプロローグが大好きで、個性あふれる星組のみなさんの魅力が詰まっていると思います」（詩）と見どころを話した。

今回芝居で客席参加型のシーンがあるが「珍しいタイプ。（客席から）“大好き”と言ってもらえるのはすごく幸せ。毎日返していければ」と暁が思いを語った。

これからのトップコンビについて暁は「お互いを信頼しあって、2人しか出せない色を作っていけたら」と述べた。

4月12日まで。千秋楽は全国の映画館でライブ中継、千秋楽と3月19日18時半の新人公演はライブ配信される。