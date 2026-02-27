サッカースペイン1部のレアル・ソシエダが日本時間27日、公式インスタグラムで日本で今話題の子ザル・パンチくんのある画像を投稿しました。

レアル・ソシエダは久保建英選手などが所属しているスペインの名門サッカークラブ。普段はサッカーの写真であふれる公式インスタグラムに突如現れたのは、日本で話題になっている子ザルのパンチくんでした。

パンチくんとは千葉県市川市にある市川市動植物園にいる生後6か月の子ザルで、母ザルの育児放棄にあい、サル山の群れから離れて飼育員の手によって育てられました。

そんなパンチくんが人気となったのは、母親代わりとしてプレゼントされたオランウータンのぬいぐるみを抱える姿から。一般的に子ザルは母親に抱きつくことで安心感を得るといいます。パンチくんはそのぬいぐるみを母親代わりに抱え、時には手に持ちながらサル山を動き回る姿が話題となりました。

今回、レアル・ソシエダは、公式インスタグラムでそんな人気急上昇中のパンチくんが、クラブのマスコットであるチュルディンのぬいぐるみを抱えている画像を投稿。詳細は明かされていませんが「チュルディンにはパンチがいる」とのメッセージも添えられています。