「たまごっち シャカシャカチャームコレクション」発売!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「たまごっち シャカシャカチャームコレクション」を2026年2月第4週より発売する。全6種で価格は300円。
2026年2月 第4週発売「たまごっち シャカシャカチャームコレクション」(全6種・300円)
「たまごっち シャカシャカチャームコレクション」は、たまごっちより、画面の中のドット絵がシャカシャカ揺れて可愛いチャームコレクション。本物をミニチュアサイズにした本体の中に、キャラクターやおなじみのドット絵のアクリルが入っている。
○ラインナップ
たまごっち 透明ピンク（まめっち）
たまごっち ブルー（まるっち）
たまごっち 白（くちぱっち）
新種発見!!たまごっち 紺（みみっち）
てんしっちのたまごっち パールピンク（くりてん）
てんしっちのたまごっち パールブルー（ぷくてん）
たまごっち 透明ピンク（まめっち）
たまごっち ブルー（まるっち）
たまごっち 白（くちぱっち）
新種発見!!たまごっち 紺（みみっち）
てんしっちのたまごっち パールピンク（くりてん）
てんしっちのたまごっち パールブルー（ぷくてん）
2026年2月 第4週発売「たまごっち シャカシャカチャームコレクション」(全6種・300円)
「たまごっち シャカシャカチャームコレクション」は、たまごっちより、画面の中のドット絵がシャカシャカ揺れて可愛いチャームコレクション。本物をミニチュアサイズにした本体の中に、キャラクターやおなじみのドット絵のアクリルが入っている。
たまごっち 透明ピンク（まめっち）
たまごっち ブルー（まるっち）
たまごっち 白（くちぱっち）
新種発見!!たまごっち 紺（みみっち）
てんしっちのたまごっち パールピンク（くりてん）
てんしっちのたまごっち パールブルー（ぷくてん）
たまごっち 透明ピンク（まめっち）
たまごっち ブルー（まるっち）
たまごっち 白（くちぱっち）
新種発見!!たまごっち 紺（みみっち）
てんしっちのたまごっち パールピンク（くりてん）
てんしっちのたまごっち パールブルー（ぷくてん）