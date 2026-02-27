バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「たまごっち シャカシャカチャームコレクション」を2026年2月第4週より発売する。全6種で価格は300円。

2026年2月 第4週発売「たまごっち シャカシャカチャームコレクション」(全6種・300円)

「たまごっち シャカシャカチャームコレクション」は、たまごっちより、画面の中のドット絵がシャカシャカ揺れて可愛いチャームコレクション。本物をミニチュアサイズにした本体の中に、キャラクターやおなじみのドット絵のアクリルが入っている。

○ラインナップ

たまごっち 透明ピンク（まめっち）

たまごっち ブルー（まるっち）

たまごっち 白（くちぱっち）

新種発見!!たまごっち 紺（みみっち）

てんしっちのたまごっち パールピンク（くりてん）

てんしっちのたまごっち パールブルー（ぷくてん）

