大谷翔平が試合前練習でグラウンドに登場した

野球日本代表「侍ジャパン」に合流したドジャースの大谷翔平投手は27日、バンテリンドームで行われる中日との試合前練習に登場した。スタンドからは大歓声があがり、ファンはさっそく「見れて嬉しい」と感激している。

大谷は午後4時20分頃にグラウンドへ登場。突然のヒーローにファンも大騒ぎ。ファンからは「きゃー！」と言った悲鳴に近い声が漏れ、一斉に大谷の元へ。警備員からは「ご自身の席からご観戦ください」「戻ってください！」と異例の呼びかけがあった。

大谷はその後、すぐにベンチ裏へ。約30分後に再び姿をみせると「来た、来た、来た！」と大喜び。この日の午後3時過ぎに球場入りの際には、侍ジャパンの選手たちが乗ったバスを一目見ようと、球場の外では1000人を超えるファンが待ち構え、警察官も警備にあたっていた。

“生・大谷”を見たファンは大興奮。SNS上には「一瞬で熱狂の渦」「出てきただけで拍手」「報道陣がすごい」「出てきた！」「みんな興奮」「見れて嬉しい」「空気が変わります」「やっと来てくれた」など、感動する声が寄せられていた。（Full-Count編集部）