2児の母・板谷由夏「800g超え」ボリューム満点弁当が話題「バランスも良い」「息子さんたちの分かな」
【モデルプレス＝2026/02/27】女優の板谷由夏が2月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。ボリューム満点の弁当を公開した。
【写真】50歳2児の母女優「800g超え」茶色いおかずたっぷりボリューム満点弁当
板谷は「おはよう」「行ってらー」とつづり、弁当が2つ並んだ写真を投稿。どちらも揚げ物をメインに、マカロニサラダや輪切りのれんこん、ブロッコリー、ミニトマトなどを詰め、ご飯の上に白ごまを散らした食べ応えのある弁当となっており、それぞれの重さは「800g越え」「600g越え」（原文ママ）と記している。
この投稿に、ファンからは「ガッツリなのにバランスも良い」「息子さんたちの分かな」「テンション上がる」「めっちゃ嬉しいやつ」「最高の弁当」などの声が上がっている。
板谷は2007年2月22日にスタイリストの古田ひろひこ氏と結婚。その後2008年6月に長男、2012年8月に次男を出産した。（modelpress編集部）
◆板谷由夏、ボリューム満点の弁当披露
◆板谷由夏の投稿に「テンション上がる」の声
